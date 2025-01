Melania Trump rompe el silencio sobre el trágico accidente aéreo en Washington.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, expresó este jueves sus condolencias a las familias de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en Washington D.C.

Donde un avión comercial y un helicóptero militar colisionaron en pleno vuelo.

A través de un comunicado, Melania lamentó la devastadora pérdida de vidas.

Y envió un mensaje de apoyo a los afectados por la tragedia.

First lady Melania Trump offered her condolences to the families of those killed when an American Airlines plane with 60 passengers and four crew on board collided in midair with an Army Black Hawk helicopter carrying three soldiers near Reagan National Airport in Washington, DC pic.twitter.com/eaw9i6jA8U

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 30, 2025