Melania Trump revela que rezó por la paz mundial durante el funeral del Papa Francisco

Melania Trump, que ha mantenido un perfil bajo en su rol de primera dama, volvió a captar la atención mediática con un gesto sencillo pero cargado de significado.

La primera dama no ofreció declaraciones a la prensa durante su estancia en Roma, limitándose a compartir su mensaje en redes sociales.

Su participación en el funeral del papa ha sido ampliamente comentada por expertos en protocolo y diplomacia internacional.

Su presencia en el Vaticano quedará registrada como un acto de respeto hacia una figura religiosa que marcó época y dejó una profunda huella en la historia contemporánea, según ‘EFE’.

Thank you all for the heartfelt birthday wishes.

I had the honor of attending Pope Francis’ funeral, on this day, where I prayed for the healing of those who are suffering and for peace in the world. pic.twitter.com/wOiSsxQI1t

— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2025