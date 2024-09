Melania Trump: «Nuestro país necesita a mi marido».

En su primera entrevista en dos años, Melania Trump, esposa del expresidente Donald Trump y candidato republicano a la presidencia, expresó su firme creencia de que Estados Unidos «necesita» a su marido en el cargo, señalando que el país está sufriendo bajo la gestión actual del presidente demócrata Joe Biden.

Durante la conversación exclusiva con Fox News, Melania defendió la administración de Trump, afirmando que bajo su liderazgo, «no teníamos ninguna guerra» y que «la gente estaba prosperando».

Criticó la situación actual, subrayando el impacto del aumento de precios en las familias estadounidenses, los conflictos internacionales y la crisis del fentanilo.

«El país está sufriendo. La gente no puede comprar las necesidades habituales para sus familias», comentó Melania, resaltando la inseguridad en la frontera y la pérdida de vidas entre los jóvenes.

In her first interview in more than two years, former First Lady Melania Trump said she saw her husband’s survival in two attempts on his life as “miracles” and offered new details about the former president, including his desire to have more children.https://t.co/5OOUg1NECa

— WGN TV News (@WGNNews) September 27, 2024