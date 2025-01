Melania Trump no le da regalo a Jill Biden en la investidura.

Melania Trump no parece haber ofrecido un regalo a Jill Biden cuando saludó a la Primera Dama saliente y al presidente Joe Biden en la mañana del Día de la Investidura, un gesto que había sido habitual en la transición presidencial de 2017.

El lunes por la mañana, mientras Melania y su esposo, Donald Trump, estrechaban la mano de los Biden en los escalones de la Casa Blanca, en lo que sería el último día de la administración Trump, la ex Primera Dama se presentó sin ningún obsequio para Jill Biden, algo que resultó en una notable diferencia respecto a la anterior transición presidencial.

En 2017, Melania Trump hizo titulares al entregar a Michelle Obama una caja azul de Tiffany & Co., lo que generó un momento incómodo durante el saludo entre ambas primeras damas.

Michelle Obama recibió el obsequio con sorpresa, exclamando “¡Trajiste un regalo!” y no supo dónde colocar la caja. Fue su esposo, Barack Obama, quien intervino, tomando la caja y diciendo: «Yo me encargaré del protocolo aquí».

Did you guys notice that Melania Trump did not bring a gift for the Bidens? At the 2017 inauguration, she gifted the Obamas something from Tiffany & Co.

Melania also recently declined to meet with Jill Biden. She reportedly took it deeply personal that Biden’s DOJ approved a… pic.twitter.com/RuLy2XOHQU

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 20, 2025