Melania reaparece como “la reina de la Navidad” en Dior y en la Casa Blanca, pese a sus polémicas por odiar las fiestas

Melania recibe abeto navideño

Tradición continúa en Casa Blanca

Árbol proviene de Míchigan

Segun informa la agencia EFE, Melania Trump recibió este lunes el abeto que será el centro de las decoraciones navideñas en la Casa Blanca.

La primera dama salió a la entrada principal para dar la bienvenida al árbol, marcando el inicio de la temporada festiva.

El abeto elegido es un Concolor de más de 20 pies de altura proveniente de una granja familiar en Míchigan.

El ejemplar fue cultivado en la granja de la familia Korson y ganó el concurso nacional de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

Ceremonia tradicional para presentar el árbol presidencial

El abeto llegó transportado en un carruaje tirado por caballos, siguiendo la tradición anual.

Tres hombres vestidos de esmoquin guiaron el carruaje mientras el árbol era dirigido hacia la entrada principal.

Melania Trump lució un abrigo marfil de Christian Dior, tacones a cuadros Manolo y guantes de cuero rojos.

“Es un árbol bonito”, dijo mientras posaba junto al abeto destinado al Salón Azul.