Melania reaparece como “la reina de la Navidad” en Dior y en la Casa Blanca, pese a sus polémicas por odiar las fiestas
Publicado el 11/24/2025 a las 20:23
- Melania recibe abeto navideño
- Tradición continúa en Casa Blanca
- Árbol proviene de Míchigan
Segun informa la agencia EFE, Melania Trump recibió este lunes el abeto que será el centro de las decoraciones navideñas en la Casa Blanca.
La primera dama salió a la entrada principal para dar la bienvenida al árbol, marcando el inicio de la temporada festiva.
El abeto elegido es un Concolor de más de 20 pies de altura proveniente de una granja familiar en Míchigan.
El ejemplar fue cultivado en la granja de la familia Korson y ganó el concurso nacional de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.
Ceremonia tradicional para presentar el árbol presidencial
Melania Trump, recibió este lunes el abeto que presidirá las decoraciones de navidad de la Casa Blanca, que proviene de una granja de árboles del estado de Míchigan.#CasaBlanca #EEUU #MelaniaTrump #Navidad #trump https://t.co/lAbhI0yrpQ
— Ángel Metropolitano (@angelmetropoli) November 24, 2025
El abeto llegó transportado en un carruaje tirado por caballos, siguiendo la tradición anual.
Tres hombres vestidos de esmoquin guiaron el carruaje mientras el árbol era dirigido hacia la entrada principal.
Melania Trump lució un abrigo marfil de Christian Dior, tacones a cuadros Manolo y guantes de cuero rojos.
“Es un árbol bonito”, dijo mientras posaba junto al abeto destinado al Salón Azul.
Melania Trump Navidad retoma protagonismo decorativo
The First Lady 🇺🇸Melania Trump personally receives the White House Christmas Tree to celebrate the birth of Jesus
America is returning to Christ 🇺🇸 Merry Christmas!🇺🇸 pic.twitter.com/O7ZEzUobVE
— Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) November 24, 2025
Tras saludar a los conductores del carruaje, Melania regresó al interior de la Casa Blanca.
La recepción fue más breve que la del año pasado con Jill Biden, quien dedicó el árbol a víctimas del huracán Helene.
Melania vuelve a ser la cara visible de las festividades en la mansión presidencial.
Su oficina está a cargo de las decoraciones y eventos relacionados con Navidad.
Tradición navideña presidencial marcada por historia y polémica
Durante el primer mandato, Melania ya asumió esta responsabilidad.
Su experiencia estuvo acompañada de controversia por audios filtrados donde expresó frustración por las exigencias festivas.
La recepción del abeto marca el inicio de semanas de decoraciones y actividades navideñas en la Casa Blanca.
El árbol será instalado en el Salón Azul con un diseño temático dirigido por la oficina de la primera dama.