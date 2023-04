“Era una modelo muy exitosa. Era increíble. Intenté conseguir su teléfono pero no me lo quiso dar”, dijo el magnate en múltiples entrevistas sobre cómo fue que quiso conquistar a la que hoy es su esposa. ARCHIVADO DE: Melania Trump inicios relación

Al parecer, el empresario no dudo ni un segundo en pedirle una cita a la bella modelo que había conocido pocos momentos antes. La exprimera dama relató lo intersado que se mostró desde un principio y por qué ella dudó en comenzar a salir con él.

Melania Trump inicios relación: No quería tener contacto con Trump

En el año 2015, Donald y Melania tuvieron una plática con la periodista Barbara Walters, en ella contaron todo lo anteriormente dicho sobre el día que se conocieron. La exmodelo agregó que Trump intentó pedirle su númerp, pero ella se negó rotundamente.

“Él me preguntó por mi número y le dije que no se lo daría”, Melania dice que la principal razón para no darle su número fue porque asistió al evento con otra mujer y tenía fama de ser muy mujeriego. Tal vez fue obra del destino, ya que la exprimera dama dijo que volvieron a versa una semana después.