Melania Trump y su elegante homenaje al Papa Francisco

La primera dama Melania Trump, conocida por reflejar su estado de ánimo a través de su estilo, destacó en el funeral del Papa Francisco, celebrado el 26 de abril en el Vaticano, con un atuendo sobrio y elegante.

Melania, ex modelo y la primera católica practicante en desempeñarse como primera dama desde Jacqueline Kennedy, eligió un conjunto compuesto por un vestido de abrigo cruzado.

Complementado con un velo de encaje negro, guantes y tacones de aguja negros, elementos que evocaron un tono solemne y respetuoso para el evento.

Por su parte, el presidente Donald Trump acompañó a la primera dama en el evento, vistiendo un traje azul que contrastaba con el atuendo oscuro de su esposa.

