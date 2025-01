Melania Trump critica la transición presidencial de los Obama.

Melania Trump, ex Primera Dama de los Estados Unidos, aseguró en una reciente entrevista algo inesperado.

Dijo que la transición presidencial de 2017 cuando ella y Donald Trump ingresaron a la Casa Blanca, fue particularmente complicada debido a que la administración Obama «retuvo información clave».

En conversación con Fox & Friends, Melania afirmó que esta falta de apoyo dificultó los primeros días de su mandato como Primera Dama

“La primera vez fue desafiante; no tuvimos mucha información. La administración anterior retuvo información de nosotros. Pero esta vez es diferente, ya tengo todo”, señaló.

