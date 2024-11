Melania Promete Proteger «La Libertad» Tras la Victoria de Trump.

La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, expresó este miércoles su compromiso de proteger «la libertad» de los estadounidenses tras la victoria de su esposo, Donald Trump.

«La mayoría de los estadounidenses nos han confiado esta importante responsabilidad. Protegeremos el corazón de nuestra república: la libertad», afirmó Melania en un mensaje dirigido a la nación.

La ex primera dama, que regresará a la Casa Blanca en enero, mostró su optimismo respecto al futuro bajo la presidencia de su marido, quien, según las proyecciones, obtendrá una victoria arrolladora en la contienda electoral.

En sus declaraciones, Melania Trump hizo un llamado a la unidad de los estadounidenses, instándolos a superar las divisiones ideológicas y a trabajar juntos por el bienestar común.

The majority of Americans have entrusted us with this important responsibility.

We will safeguard the heart of our republic – freedom. I anticipate the citizens of our nation rejoining in commitment to each other and rising above ideology for the sake of individual liberty,…

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 6, 2024