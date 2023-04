¡Visita las mejores playas nudistas en Estados Unidos! Al llegar a Collins Beach, encontrarás un letrero donde se indica que, ahí, la vestimenta es opcional; no se trata de una playa nudista en la que sea requisito despojarse de la ropa, pero los bañistas encontrarán en esta playa el espacio ideal para practicar el nudismo de forma segura.

Además de una política de ‘ropa opcional’, Little Beach está rodeada de santuarios marinos donde el espectáculo de la naturaleza ofrece avistamientos de ballenas, delfines y tortugas marinas; también hay espectáculos cada domingo para celebrar la puesta de sol.

Localizada en Maui, Little Beach es un parador turístico imperdible para los amantes del nudismo, ya que el entorno natural que la rodea protege a los bañistas de las miradas del exterior, además de sus aguas cristalinas son capaces de atraer a cualquier persona.

5. Black’s Beach (California)

El spring break tendrá un nuevo significado cuando descubras el atractivo de Black’s Beach, una playa remota situada a unos kilómetros de la Universidad de San Diego; sin embargo, para llegar a ella se requiere una buena condición física, ya que el camino es un tanto complicado de transitar debido a su inclinación y relieves en la superficie.

Muchas personas creen que la dificultad para acceder a esta playa es lo que la ha mantenido como una opción segura para quienes practican el nudismo, aunque también es un spot ideal para los amantes del surfing…y no, no te preocupes: ¡La arena no es negra!