Black Friday: Cómo elegir y aprovechar las mejores consolas de videojuegos!
Publicado el 11/25/2025 a las 19:27
• Opciones para cada jugador
• Potencia, precio y portabilidad
El 2025 ha sido un gran año para los videojuegos.
Entre actualizaciones, nuevos lanzamientos y modelos optimizados, las consolas siguen siendo el centro del entretenimiento digital.
Si estás pensando en comprar una este año, aquí tienes un recorrido claro y práctico por cinco de las opciones más fuertes del mercado.
Esta guía está separada esta creada para ayudarte a comparar lo esencial de cada consola sin complicaciones.
Las mejores consolas de videojuego 2025 para elegir la ideal según tu estilo de juego
PlayStation 5 Slim: la favorita de los jugadores exigentes
• Rendimiento equilibrado
Sony ofrece un modelo más delgado y eficiente, con un diseño estilizado que mantiene el poder de la PS5 original sin ocupar tanto espacio.
• Biblioteca exclusiva sólida
Si buscas juegos narrativos, grandes franquicias y títulos que solo se disfrutan en PlayStation, esta es una opción fuerte para 2025.
• SSD ultrarrápida
La carga casi instantánea sigue siendo uno de sus mayores atractivos, ideal para quienes valoran fluidez y tiempos reducidos.
Xbox Series X: potencia al máximo nivel
• La consola más poderosa
Ideal para quienes priorizan gráficos de alta calidad, resolución 4K y el mejor desempeño en juegos de mundo abierto y acción.
• Game Pass como ventaja competitiva
Acceder a cientos de juegos por suscripción hace que esta consola sea una de las más rentables del mercado.
• Diseño robusto y silencioso
Pese a su tamaño, la consola logra una operación estable y discreta.
Nintendo Switch 2: la evolución del juego híbrido
• Portátil y de salón
Una opción ideal si te gusta alternar entre jugar en la televisión y continuar tu partida en cualquier parte.
• Mejoras esperadas en rendimiento
Se espera un salto notorio frente a la primera Switch, lo que la convertirá en una de las consolas más versátiles de 2025.
• Exclusivos familiares insuperables
Las franquicias tradicionales de Nintendo seguirán siendo su mayor carta fuerte.
Xbox Series S: la opción accesible y práctica
• Pensada para presupuestos moderados
Si quieres entrar en la nueva generación sin gastar demasiado, esta consola es la puerta de entrada ideal.
• Compatible con Game Pass
Permite aprovechar la biblioteca digital sin necesidad de invertir en discos o grandes gastos iniciales.
• Enfocada en juego casual
Perfecta para usuarios que buscan entretenimiento sencillo sin prioridad en el 4K.
Nintendo Switch OLED: perfecta para jugar en cualquier parte
• Pantalla OLED de alta calidad
Brinda colores más vivos y una experiencia portátil superior a cualquier otra consola híbrida.
• Diseño cómodo y resistente
Ideal para viajes, transporte público o jugar desde la cama sin perder calidad visual.
• Amplio catálogo familiar
Una opción para quienes disfrutan de títulos accesibles y cooperativos.
Cada consola tiene su personalidad: potencia, portabilidad, accesibilidad o exclusividad.
La mejor consola la decidirás tú
La mejor elección sobre las mejores consolas 2025 depende del tipo de jugador que eres y del presupuesto que tengas.
Con esta guía, podrás elegir la que realmente te acompañará en tu tiempo de entretenimiento.
¿Tú cuál prefieres: potencia, portabilidad o presupuesto?
FUENTE: Tom’s Guide — “Best games consoles in 2025: our top picks tested and rated”