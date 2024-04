Getting your Trinity Audio player ready...

Las mejores actrices latinas e hispanas de ayer y de hoy

Sortear las cuestas y curvas peligrosas de Hollywood no ha de ser nada fácil

Estas actrices han sabido resaltar y mantenerse Las damas de nuestra lista resaltan con sutileza y elegancia y aún más, en muchas instancias, en tacones altos. Por superar los numerosos obstáculos y estereotipos de Hollywood, y además, triunfar en una industria parcial, exigente y poca equitativa, levantemos nuestras copas y brindemos por las mejores actrices latinas e hispanas. Han dejado huella en la escena de actuación a nivel mundial. ¡¡Salud!! RETO: ¿Qué tan culto/a eres? Sólo mirando las fotos, ¿cuántas películas puedes identificar? Mejores actrices latinas e hispanas: La incomparable Salma Hayek En 1989, la actriz debutó en la escena de televisión como protagonista de la telenovela Teresa en México. Desde entonces, ha protagonizado varias películas y series y en el año 2000, fundó su propia empresa de producción, Ventanarosa. Su primer proyecto en su nuevo papel de productora le salió super bien, pues ganó su primera nominación de la Academia. Lo que es poco conocido es que Hayek también fue productora de Frida Kahlo (2002), un inmenso éxito cinemático a nivel crítico y comercial. A lo largo de su carrera, solía jugar el rol de la chica sexy y voluptuosa con algunas excepciones hasta que le tocó desempeñar el papel que le ganó el premio más prestigioso y polémico del mundo cinemático: !un Óscar!

Rita Moreno, una actriz latina de gran trayectoria En el segundo lugar tenemos una boricua sumamente talentosa ya que es actriz, cantante y bailarina. Rita Morena ha tenido una trayectoria dilatada e ilustre en la industria cinemática. Su carrera abarca más de siete décadas y aún sigue más activa que nunca. Su repertorio incluye papeles secundarios en las siguientes peliculas musicales: Singin’ in the Rain (1952), El Rey y Yo (1956) y West Side Story (1961). Por la última, ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su memorable interpretación de Anita. La primera y única actriz latina en lograr “la triple corona de Actuación” (ganadora de los premio Óscar, Grammy, Emmy y Tony), tiene además en su palmarés, varios otros premios especiales.

Lupita Nyong’o Lupita Amondi Nyong’o nació en la Ciudad de México el 1 marzo, 1983. Sus padres kenianos se encontraban allí temporalmente mientras que trabajaba su padre como docente en el Colegio de México. En 2008, hizo su debut en Hollywood con East River, un cortometraje escrito y dirigido por Marc Grey. En 2013, interpretó el papel de Patsy en 12 Years a Slave, lo que la propulsó instantáneamente al estrellato. Ese rol le ganó aclamación crítica a nivel internacional, un premio SAG (Premio del Sindicato de Actores) y un premio Óscar a la mejor actriz de reparto. En 2018, junto a Chadwick Boseman, protagonizó a Nakia en Black Panther, la segunda película mas vendida del año 2018 y ¡la película de superhéroes individual con mayor recaudación de la historia!

Penélope Cruz Penélope Cruz es el número 4 de nuestra lista y la cuarta ganadora de un premio Óscar. Con apenas dieciséis años, salió a la escena televisiva por primera vez. Un año mas tarde, será coprotagonista del mismísimo ¡Javier Bardem, su entonces futuro esposo! Desempeñó una serie de papeles en distintas películas durante los 1990s y 2000s. En el año 2008, se topó con ¡una joya cinematográfica!: la película Vicky Cristina Barcelona en la que Cruz, sin duda, nos obsequió una actuación impecable. ¡Muy bien merecido su Óscar! La lista de sus logros profesionales como actriz es extensa y su catálago de películas es impresionante. En 2018, el Gobierno de España le ortogó la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes y el año siguiente, recibió el Premio Donostia.

Zoë Saldana Otro talento colosal es Zoë Saldana, una actriz muy versátil que es capaz de transformarse para cualquier papel. Ha desempeñado una variedad de papeles en distintos géneros cinemáticos. ¡Realmente es una maravilla! Le ha tocado desempeñar el papel de: superhéroe, asesina letal que fue a la vez una niña sola y abandonada, una Na’vi en peligro de extinción, lingüista y traductora en un astronave y sigue la lista…. Por alguna razón desconocida, ella no ha tenido mucha suerte cuando se trata de los premios; ni una nominación de la Academia ha tenido pero, seguramente llegará su día. Por sus actuaciones consistentemente fuertes, convincentes e inovlidables, le otorgamos a Saldana el quinto lugar en nuestra lista de actrices latinas icónicas.

Eva Longoria, una encantadora actriz latina Hay actrices que, a pesar del traspaso del tiempo, siempre serán recordadas y caracterizadas por ese rol decisivo que realmente les otorgó una especie de inmortalidad en el ámbito del entretenimiento. Así es para esta ‘esposa desesperada’ que selló su destino cuando aceptó ser parte del reparto de esta serie. La ‘Gabi’ se estableció como la coqueta exmodelo y enófila de Wisteria Lane que le ‘ponía el cuerno’ a su esposo Carlos. También ha hecho varias aparencias en otras producciones como The Sentinel (2006), For Greater Glory (2008) y Frontera (2014) entre varias otras películas. Longoria también ha trabajado como productora ejecutiva en varios proyectos, entre ellos, Devious Maids y The Harvest.

Sofía Vergara Por 7 años consecutivos (2013 – 2020), la colombiana ha sido la actriz televisiva mejor pagada. Su interpretación de Gloria Delgado-Pritchett en la serie Modern Family le ha ganado el aplauso público a nivel internacional y varios nominaciones y premios entre los cuales destacan 4 premios SAG. Una Vergara muy franca afirmó que no tuvo mucha suerte ni éxito al principio de su carrera en Los Angeles por no verse ‘suficientemente Latina’. Sin embargo, saltó a la fama a finales de los años noventa como presentadora de los American Comedy Awards y así empezó su ascenso al estrellato que actualmente disfruta.

Jennifer Lopez Jennifer Lopez suele estar muy criticada por su supuesta ‘mala actuación’ y/o ‘papeles repetitivos’ y seguramente será, para algunos lectores, un punto polémico de nuestra lista. No obstante, por su interpretación absolutamente estelar de la cantante mexicana Selena, J. Lo ha ganado con creces su spot entre las mejores actrices latinas. Lopez ha protagonizado diversas películas: Enough (2002), Maid in Manhattan (2002), Monster-in-Law (2005), Plan B (2010), Parker (2013), y muchas otras. Es el prototipo de una mujer polifacética ya que también sobresale como cantante y bailarina. Lopez es el símbolo de una historia de éxito, solventando un montón de obstáculos en zapatos con tacones sumamente altos.

América Ferrera Ugly Betty fue el rol distintivo de esta actriz que nos ganó los corazones. América fue críticamente aclamada por su interpretación de Betty Suárez entre los años 2006 y 2010. Después, tuvo roles en películas como The Dry Land (2010), Our Family Wedding (2010), y End of Watch (2012). Además, su proyecto más reciente fue Superstore, una comedia serial que protagonizó desde 2015 hasta el 2020. Ferrera, quien comenzó a sentar las bases de su carrera profesional como actriz cuando apenas tuvo 8 años, actuando en obras escolares y el teatro local; tiene en su arsenal: un premio Emmy, un Globo de Oro, un premio SAG y otros logros. La actriz de ascendencia hondureña siempre será, para nosotros, la entusiasta e inteligente asistente de Mode completamente carente del buen gusto para vestir.

Jessica Alba Con apenas 13 años, Jessica Alba hizo sus primeras aparencias en la gran pantalla de Hollywood en Camp Nowhere y The Secret Life of Alex Mack en 1994. Sin embargo, fue su rol protagónico en la serie de television Dark Angel (2000-2002) el que la otorgó más prominencia en el mundo de actuación. Finalmente, en 2003 llegó su gran oportunidad, su primer rol principal el la película Honey. Pronto, se estableció como actriz de Hollywood, subsecuentemente conseguiendo distintos papeles en películas taquilleras. Más recientemente, desde el 2019, fue coprotagonista de la serie de acción L.A’s Finest. Desafortunadamente, después de tan solo 2 temporadas, fue cancelada en el 2020.

Michelle Rodriguez En 2000, la protipica chica mala, problemática y ruda empezó su carrera como actriz como… ¡Sí, lo adivinaste! ¡Una chica problemática! Por esta interpretación donde protagonizó a Anna Wyncomb en Girl Fight, recibió aclamación crítica y ganó varios premios. Es tal vez por eso que llegó a ser su rol emblemático y recurrente en la mayoría de sus películas consecuentes. La primera dama de Dom en la interminable franquicia de Rápido y Furioso se encuentra entre las actrices mejores pagadas de Hollywood. Formó parte del elenco principal de la segunda temporada de Lost, y ha ganado un premio SAG por su sólida y cautivadora actuación en esta serie.

Kate Del Castillo La carrera profesional de Kate del Castillo como actriz, se desarolló en etapas: primero como actriz de telenovela en Muchachitas en 1991 en México; después, se graduó a una escena mas amplia, la de América Latina. Y después, en el 2011, otro salto considerable con La Reina del Sur por la que recibió palmas a nivel mundial. Ahora, retrocedemos un poco para llenar los espacios en blanco con respecto a su trayectoria en Hollywood. La actriz hizo su debut en Hollywood en la serie de PBS, American Family en 2007. En este mismo año, también hizo su debut en el cine estadounidense en la película Bordertown. Más tarde, en el año 2009, tuvo un papel recurrente en Weeds. Desde entonces, ha hecho varias aparencias en distintas peliculas y series de televisión.

Ana de Armas La actriz cubana ha sido muy franca y transparente en cuanto a los deasfíos y dificultades que ha tenido que superar como actriz hispánica señalanado su acento como uno de ellos. De hecho, su reserva hacia los persistentes estereotipos asociados con las mujeres latinas en el mundo de actuación, casi le costó su papel en la película Knives Out (2019) que realmente fue su puerta al éxito en Hollywood. Se tropezó con el mundo de actuación en su país natal durante su adolesencia y emigró a España a la edad de 18 años donde formó parte del elenco pincipal de El Internado (una serie de drama muy popular). Tras mudar a Los Ángeles, De Armas ha tenido varios roles secundarios. Actualmente, tiene varios proyectos en la tabla entre ellos: No Time to Die, Deep Water y Blonde.

Cameron Diaz Cameron Michelle Diaz es una actriz reconocida en Hollywood sobre todo, por sus distintas y variadas interpretaciones de la fresca y eferverscente ‘chica de al lado’. A lo largo de su carrera, ha desempeñado numerosos papeles cómicos aunque ha demostrado en varios momentos, su versatiladad y adaptabildad como actriz. Después de una larga e ilustre carrera como actriz, tiene en su palmarés, además de un sinfín de nominaciones por multiples premios. 2 premios ALMA, 3 premios de MTV Movie and TV Awards, un American Comedy Awards y 4 premios de Blockbuster Entertaintainment.

Katy Jurado (Fallecida) y su legado para las actrices latinas e hispanas Como mención honorífica número uno, incluimos a la gran dama, Katy Jurado en nuestra lista. La trayectoria extensa de Katy Jurado como actriz profesional empezó en México hace muchos años atrás en 1943. En total, trabajó en la friolera de 70 cintas a lo largo de su dilatada carrera. Entre sus logros sobresalen un Globo de Oro por su actuación en High Noon (1952) y una nominación a un premio Óscar por Broken Lance (1954). Alcanzó gran popularidad en su país de origen durante la llamada Época de Oro del Cine Mexicano por su caracterización de villana y “femme fatale” en numerosas películas mexicanas. En 1951, fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher y desde allí comenzó su carrera en Hollywood en el filme The Bullfighter y The Lady. Katy se convirtió en reparto habitual en películas del Oeste de las décadas 50 y 60.

Beatriz Michelena (Fallecida) también dejó un gran legado Sería negligente de nuestra parte no pagar homenaje a esta actriz pionera que realmente, en todos los sentidos, sentó las bases para todas las demás mujeres de esta lista. Beatriz Michelena emergió a la escena del cine mudo como cantante de ópera en las obras musicales. Fue de las pocas estrellas latinas suficientemente privilegiadas en aparecer en la gran pantalla de los 1910s. Fue, sin excepción alguna, protagonizadora de todos los filmes en las que aparecía. Después del fracaso de la California Motion Picture Company, Beatriz, junto con su esposo, fundaron su propia compañía de producción. Por su contibución invalorable a una industria que ha experimentado mucho desarrollo y muchos cambios, presentamos la irrepetible ¡Beatriz Michelena!

Sônia Braga No es disputable que Sônia Braga es actualmente, la estrella brasileña mas celebrada y establecida de Hollywood. Tras establecerse como celebridad local con el papel de Ana Maria en la serie para niños Vila Sésamo, Braga fue invitada a unirse al reparto de la telenovela Irmãos Coragem, ganando aun más fama en el mundo de entretenimiento brasileño. En 1975, protagonizó la telenovela Gabriela, la cual fue un gran éxito nacional. Más tarde, a través de la película brazileña Doña Flor and Her Two Husbands, logró establecerse como personaje famoso. En 1983, coprotagonizó la pelicula Gabriela junto al célebre Marcello Mastroianni, otro paso entre los muchos que la llevó a la notoriedad. Braga ha ganado 3 premios del Gramado Film Festival, un premio Fenix, y otros más.

Yalitza Aparicio, una sorpresa entre las actrices latinas Un talento en bruto y natural si jamás lo hemos visto, sin aditivos ni conservadores, la oriunda de México apenas llegó a la escena de Hollywood en su increible e inigualable debut como la protagonista Cleo en Roma (2018). Una película críticamente aclamada del director, ¡Alfonso Cuarón! Tan increíble fue ese papel introductor que de inmediato, le ganó una nominación de Óscar no menos que en la categoría de Mejor Actriz. Este salto a la fama instantánea la otorgó la oportunidad de ser copresentadora de los premios de los Grammys Latinoámericanos. Además, desde el año 2020, forma parte de las Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas y también es Embajadora de Buena Voluntad de UNESCO para las Gentes Indígenas. Sin duda, pronosticamos grandes cosas en su futuro.

Marina de Tavira Marina de Tavira Servitje, a diferencia de su coprotagonista Alvaricio, es una actriz mexicana emblemática, muy estimada y reconocida en su país natal, por distintos papeles en el cine, la televisión y el teatro. Realmente ha trabajado con la flor y la nata de la industria de entretenimiento en México, por nombrar unos pocos: Bertold Brecht, Harold Pinter, David Mamet, Rodrigo Plá, Carlos Carrera, y Alfonso Cuarón en su obra maestra más reciente: Roma. Por esta última, fue nominada al premio Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto. En la televisión, sus proyectos más recientes incluyen la serie Ingobernable en Netflix, y Falco en Amazon bajo la dirección de Ernesto Contreras.

Terminamos la lista de mejores actrices latinas e hispanas con Maribel Verdú La actriz española ha aparecido en más de 50 películas desde su debut cinemático en el 1984. Entre sus proyectos más memorables y notables destacan: La Belle Epoque (1992), Y tu Mama También (2001), Pan’s Labyrinth (2006) y Tetro (2009). La precede su noteriedad en proporcionar actuaciones cautivadoras, y de altísima calidad. Se entrega y se somete totalmente a sus papeles resultando en la magia que vislumbramos en nuestras pantallas. Ganadora de varios premios entre ellos: un premio Ariel, 2 premios Goya, dos premios Ondas y dos Fotogramas de Plata; la madrileña tiene un extenso y diverso repertorio cinemático.