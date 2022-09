Tras la muerte de la reina Isabel II, varios rumores sobre la relación entre el nuevo rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, se desbordaron al darse a conocer que le habían pedido no asistir a Balmoral -residencia donde falleció la reina- en compañía de su esposa, Meghan Markle. Al parecer, fuentes cercanas a la realeza indicaron que había una difícil situación familiar debido a las declaraciones de la duquesa de Sussex.

El Castillo de Windsor, fue el lugar donde los nuevos príncipes de Gales y los duques de Sussex levantaron sus indiferencias y pasearon en pareja para honrar a la reina Isabel II, quien murió a los 96 años de edad. La aparición de los “cuatro fantásticos”, apodo designado en Reino Unido para William, Harry, Kate y Meghan, causó furor en la multitud, quienes no dudaron en alegrarse por la rama de olivo entre los hermanos.

¿DESOBEDECE AL REY? Tras los rumores de que el rey Carlos III pidió a su hijo, el príncipe Harry, que no asistiera a la despedida de la reina Isabel II con su esposa, Meghan Markle, parece que decidió ignorar cualquier petición y llegar al paseo de las flores -en honor a la difunta reina- junto con la ex actriz causando que los rumores resurgieran.

La sorpresa se generó cuando Meghan Markle, en compañía del príncipe Harry, asistieron al Castillo de Windsor en el mismo automóvil que el príncipe y la princesa de Gales, William y Kate. Pero, ¿se ignoró la petición del rey? Al ser William de Gales quien extendió la invitación a su hermano, parece ser que no debería haber algún inconveniente en que Meghan estuviera presente con su esposo.

Meghan Harry: ¿Se molestó el rey Carlos III?

De acuerdo con las declaraciones de una fuente cercana a la realeza, el rey Carlos III no está particularmente contento con las declaraciones que ofreció Meghan a la revista The Cut, donde habló de la relación que sostienen Carlos y Harry. Por esa razón, puede que el rey le haya pedido a su hijo que no viajara a Balmoral junto con su esposa, en medio de un momento tan delicado para la familia real.

Si bien, se dio a conocer que Meghan Markle no es una presencia grata para la familia real, al ver la aparición que hizo junto con su esposo y los nuevos príncipes de Gales, daría un nuevo panorama de la relación familiar que en estos instantes desea llevarse a cabo, sin importar que el rey Carlos III no esté de acuerdo con la presencia de su nuera. Archivado como: Meghan Harry