Gran oportunidad para millones en EEUU

‘Jugosa’ cantidad es puesta en juego

Mayor oportunidad para jugadores

A pocos días de que inició el 2023, tal parece que millones podrán participar para cambiar su vida gracias al reconocido juego de lotería. ¿Quién será el afortunado? Mega Millions acumula su segundo bote más alto, te contamos los detalles.

Según deporta la Agencia The Associated Press, el premio de la lotería Mega Millions volvió a subir a un ‘jugoso’ bote estimado de 1.350 millones de dólares luego de que el último sorteo no arrojó ganadores. La combinación ganadora del martes fue: 7, 13, 14, 15, 18, con el Gold Mega Ball 9.

Mega Millions acumula su segundo bote más alto

El bote para el sorteo de este próximo viernes volverá a ser histórico para el juego,esto según dijo el equipo de comunicaciones de la reconocía compañía de lotería americana Mega Millions, en un comunicado en la madrugada del miércoles.

“Con 1.350 millones, el bote de Mega Millions está aumentando y haciendo historia como el segundo más alto en la historia de Mega Millions”, afirmó Pat McDonald, director de la lotería de Ohio y máximo responsable de Mega Millions Consortium, en la nota.