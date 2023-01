Si resultas ser el ganador podrás optar por un pago único en efectivo de $724.6 millones de dólares , por lo que no esperes más y verifica si fuiste el afortunado ganador que se llevará a casa millones de dólares. Ahora se trata del segundo premio más alto de la historia de la lotería estadounidense, según CNN .

Mega Millions 13 enero: ¿Qué pasa si no hay ganador?

Si no hay un ganador el viernes por la noche, el premio mayor se acercará al récord de 2.040 millones de dólares de Powerball, que se ganó el pasado noviembre en California. La larga racha sin un ganador del premio mayor de Mega Millions se debe a las bajas probabilidades del juego: una en 302,6 millones, según la Agencia The Associated Press.

El premio de 1.350 millones de dólares es para un ganador que elija anualidades durante 29 años. Casi todos los ganadores optan por el pago inmediato, que para el sorteo del viernes por la noche se estima en 707,9 millones de dólares. Mega Millions se juega en 45 estados, así como en Washington D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses. Archivado como: Mega Millions 13 enero