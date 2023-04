Según la revista Tv Notas, a la médium Zulema Arroyo no le gusta hacer contacto directo con fallecidos sin que antes se haya hecho una solicitud, sin embargo en esta ocasión hizo una excepción, debido al repentino fallecimiento de una persona tan joven como lo era Julián.

Habla de la forma en la que Julián murió y cómo pudo haber sido

La muerte de Julián desató una gran ola de polémica y rumores, en donde mucho se especuló sobre que había muerto por otros motivos y no necesariamente por un infarto, razón que hasta el momento es la confirmada. “Mucha gente me ha dicho que hable de eso, yo de la nada vendría a hacer una conexión porque no es nada respetuoso”, comenzó diciendo.

Los resultados que se puedan arrojar tras hacer el contacto con un espíritu, pueden ser muy variados confirme al tipo de muerte que la persona pudo haber tenido, afirma Tv Notas. Sin embargo, mencionó que Julián al haber tenido una muerte mientras dormía, él murió de una forma pacífica y tranquila.