Así mismo, a lo largo de la grabación la medium destacó puntos clave que presuntamente Susana trataba de comunicarle a través de sus visiones. Incluso las posibles rutas en que la joven de 16 años o sus restos podrían ser encontrados.

“Ella me dice tengo que subir, no está en Atlanta. Ella me muestra como un campo, es un campo que no está muy alejado de una carretera y se siente como si hubiera agua, no me sorprendería si estuviera cerca de un lago”, dijo un mes atrás la vidente.