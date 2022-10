En el portal de E News, a propósito del Mean Girls Day, o Día de Chicas Pesadas, se compartieron algunos secretos de esta cinta, como el hecho de que Lindsay Lohan no quería interpretar a Cady Heron, pues tenía otro papel en mente, nada más ni nada menos que a Regina: “Todavía tenía 17 años y quería ser la chica genial en el set”, dijo en una entrevista.

Mean Girls está basada en una novela

A pesar de que se creía que Mean Girls era una historia original, Tina Fey se basó en la novela Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, and Other Realities of Adolescence, de Rosalind Wiseman, para escribir su guión. Como el libro no tiene una narrativa ficticia para adaptar, Fey tuvo la libertad de inspirarse en sus propias experiencias en la escuela secundaria. para crear una trama.

La autora mostró su entusiasmo con la interpretación que Tina hizo de su trabajo, aunque, como todo, hubo algo que no le pareció, pero fue algo leve: “No hago caídas de confianza, nunca he hecho caídas de confianza, nunca haré caídas de confianza. Solo recuerdo cuando lo vi por primera vez y dije: ‘Tina, no hagas eso'”, “, dijo en una entrevista en 2014.