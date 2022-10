“Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal”, le dijo la chica a su novio

Debes ser consciente del poder de las redes sociales en pleno 2022. Si te equivocas o haces algo mal, las redes jamás perdonan. Así le pasó a esta joven originaria de Guadalajara, Jalisco, que tantas eran sus ganas por disfrutar el concierto de Luis R Conriquez, que tuvo que mentirle a su novio, sin embargo jamás imaginó que alguien la iba a grabar y menos que se haría viral.

En TikTok comenzó a viralizarse un nuevo video donde se ve cómo la usuaria Camila Rangel graba a la chica mientras está enviando un mensaje de Whatsapp a quien se presume es su pareja. Ella le menciona que se siente mal y se quedó dormida, sin embargo, está disfrutando del concierto de Luis R. Conriquez en el Palenque.

“Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal”, se lee en el mensaje que envió a ‘Inútil’, como tiene guardado al que todo indica es su novio. El video no tiene ni siquiera tres días de ser publicado y sorprendentemente está a punto de llegar a las 20 millones de reproducciones. (Archivado como: Me quedé dormida)