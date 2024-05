¡Buenas noticias! McDonald’s planea vender comidas en $5 dólares

O un sándwich McChicken por solo cinco dólares en la mayoría de las ubicaciones, de acuerdo con The Associated Press.

¿Un cambio positivo para la cadena?

Aunque McDonald’s no confirmó oficialmente este acuerdo cuando fue consultado por The Associated Press, la noticia fue presentada por un comunicado de prensa.

La compañía con sede en Chicago reconoció recientemente su intención de intensificar las promociones para contrarrestar la disminución en el tráfico de clientes.

«Sabemos lo mucho que significa para nuestros clientes cuando McDonald’s ofrece un valor significativo y lo comunica a través de publicidad nacional», aclararon en el comunicado.

La oferta de comida por cinco dólares representa un descuento considerable en comparación con los precios habituales de los artículos incluidos.