McDonald’s sufre falla global de sistemas que causó cierre temporal de sucursales

Falla global de sistemas de McDonald’s

La compañía explicó que la interrupción, que comenzó alrededor de las 12:00 de la madrugada, hora CDT, fue ocasionada por un proveedor de tecnología externo.

Además de que aseguró que no se trató de un problema relacionado con la ciberseguridad, según la agencia de noticias de The Associated Press.

Esta situación se prolongó por aproximadamente 12 horas, según informó McDonald’s, con sede en Chicago.

Es por eso que Brian Rice, director de información global de la compañía, tomó la decisión de expresarse en un comunicado este viernes.