Mbappé rescata al Real Madrid con dos golazos

El Real Madrid encontró un respiro tras su mala racha, pero la actuación que cambió todo dejó más preguntas de cara al tramo que viene.

El Real Madrid necesitaba un partido así. Tres empates consecutivos habían frenado su impulso en LaLiga, pero la noche en San Mamés devolvió sensaciones, eficacia y liderazgo futbolístico.

Kylian Mbappé, con dos golazos y una asistencia, marcó el ritmo de una goleada 3-0 que reposiciona al equipo de Xabi Alonso a solo un punto del Barcelona.

La racha previa había obligado al Madrid a reaccionar.

La victoria no solo corta la tendencia negativa: reinstala al club en la pelea directa por la cima en un campeonato que aún tiene 23 fechas para recorrido.

Mbappé, la diferencia que define partidos

Kylian Mbappé volvió a mostrar por qué su llegada al Madrid cambió la dimensión ofensiva del equipo. Acumula ya 16 goles en apenas 15 jornadas, una marca que lo sitúa como uno de los futbolistas más determinantes de la temporada en Europa.

Su primer gol llegó al minuto 7: control brillante de un balón aéreo, regate corto ante dos defensores y un disparo esquinado imposible para Unai Simón.

Una acción que condensó potencia, técnica y lectura inmediata.

Tras algunos avisos del Athletic Bilbao, Thibaut Courtois respondió en dos intervenciones clave que impidieron cualquier reacción temprana del local.

El gol de Camavinga

Y cuando la tensión parecía volver al juego, el Madrid encontró la jugada colectiva más limpia del partido: secuencia de pases, apertura para Alexander-Arnold y centro medido que Mbappé peinó de forma quirúrgica para asistir a Eduardo Camavinga.

El 2-0 puso cuesta arriba el duelo para los de Bilbao.

En la segunda mitad, el encuentro se transformó en un trámite. Sin embargo, Mbappé reservó un último impacto: abrió espacio fuera del área y conectó un remate ajustado al poste, dejando nuevamente sin respuesta a Simón.

El gesto técnico completó una actuación que marcó la diferencia entre ambos equipos.

Gestión del esfuerzo y un final sin sobresaltos

Con el calendario cargado, Xabi Alonso optó por administrar minutos. Mbappé y Vinicius Jr. salieron al 78’, dando entrada a Rodrygo y Brahim Díaz.

El marcador ya no se movió, aunque los espacios generados por la salida de aficionados locales reflejaron la frustración del Athletic.

El equipo vasco, ubicado en la octava posición, sigue lejos de los lugares de Champions League. Para el Madrid, en cambio, la jornada significó reencontrarse con una versión más sólida y más dominante.

Con un Mbappé decisivo, el Real Madrid demuestra que su techo ofensivo depende directamente del francés. LaLiga, que parecía abrir una ventaja para el Barcelona, vuelve a comprimirse con un Madrid que recupera impulso y un Mbappé que se consolida como el jugador más determinante del torneo.

