Mbappé iguala récord de Cristiano en Champions

Kylian Mbappé marcó cuatro goles ante Olympiacos y se convirtió en el segundo jugador del Real Madrid en lograrlo en Champions,

Kylian Mbappé firmó una noche histórica en la Champions League al marcar cuatro goles en la victoria 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos, convirtiéndose en el segundo jugador del club en lograr un póker en la competición.

Hasta ahora, Cristiano Ronaldo era el único madridista con una marca similar, conseguida en 2015 contra el Malmö.

Además, Mbappé selló el segundo hat-trick más rápido en la historia del torneo, consolidando su impacto inmediato en una noche que rompió su sequía goleadora de tres partidos.

Un póker que lo pone a la altura de un gigante

La actuación del delantero francés en Grecia no solo definió el triunfo del Real Madrid: también lo colocó en un capítulo exclusivo de la historia del club.

Mbappé marcó por primera vez cuatro goles en un partido de Champions, una cifra que solo Cristiano Ronaldo había logrado vistiendo la camiseta merengue.

El impacto de ese póker es doble.

Por un lado, llega en un momento en que el atacante francés llevaba tres encuentros consecutivos sin marcar, una racha inusual para alguien de su productividad.

Por otro, consolida su lugar entre los grandes jugadores que han pasado por el Real Madrid en máxima competencia europea.

Su capacidad de decisión fue determinante para sostener al equipo en un partido intenso y con intercambios constantes de goles.

Cada uno de sus aciertos tuvo peso directo en la victoria final y reforzó su papel central en la ofensiva madridista.

Récord de velocidad: un hat-trick para los libros

Mbappé también protagonizó otro registro histórico: firmó el segundo hat-trick más rápido de la Champions League, convertido en apenas 6 minutos y 42 segundos.

Solo Mohamed Salah lo supera, con los 6 minutos y 12 segundos que tardó en anotar tres goles contra el Glasgow Rangers en 2022.

La explosión ofensiva del francés definió el ritmo del partido.

En cuestión de minutos, desarmó cualquier planteamiento defensivo de Olympiacos, dio vuelta el marcador y obligó al equipo local a cambiar por completo su enfoque.

Un resurgir que impulsa al Madrid

Más allá de los récords individuales, la noche de Mbappé marca un punto de inflexión. Venía de tres partidos sin convertir y necesitaba una actuación que reactivara su confianza.

La consiguió con una contundencia pocas veces vista, reafirmando por qué es considerado una de las principales figuras del Real Madrid y de la Champions.

El club merengue se llevó de Grecia una victoria clave y un Mbappé revitalizado.

Para un equipo que aspira a todo, recuperar a su goleador en este nivel es un impulso que puede marcar el rumbo de la temporada europea.

