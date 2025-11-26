Mbappé firma un póker y salva al Madrid en Atenas

El Real Madrid venció 4-3 al Olympiacos en un partido frenético de Champions marcado por un póker de Mbappé.

El Real Madrid se impuso 4-3 al Olympiacos en un duelo frenético de Champions League disputado en Atenas.

La noche quedó marcada por un póker histórico de Kylian Mbappé, decisivo en un partido donde los blancos volvieron a mostrar fragilidad defensiva pese a exhibir contundencia en ataque.

Olympiacos presionó hasta el final y mantuvo el duelo vivo hasta el último minuto.

Mbappé firma una actuación monumental

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Madrid. Olympiacos golpeó primero con un golazo de Chiquinho, que aprovechó una triangulación al borde del área para batir a Lunin.

La reacción del equipo de Xabi Alonso llegó impulsada por la conexión demoledora entre Vinicius y Mbappé.

El francés empató el partido con un remate raso tras una asistencia exquisita de Vinicius. Minutos después, volvió a aparecer en el área para cabecear un centro de Güler y completar la remontada.

La avalancha continuó: en menos de siete minutos, Mbappé firmó uno de los hat-tricks más rápidos en la historia de la Champions.

Antes del descanso, el Real Madrid rozó ampliar la ventaja con jugadas de alto peligro: un disparo al larguero de Tchouaméni, un mano a mano de Mbappé y varias intervenciones claves de Tzolakis mantuvieron con vida a los griegos.

Olympiacos resiste y mete miedo con su reacción final

En la segunda mitad, Olympiacos revivió con un cabezazo de Taremi tras un centro lateral que la defensa blanca no logró defender. El Madrid respondió de inmediato: una jugada explosiva de Vinicius por la banda terminó en el cuarto gol de la noche de Mbappé, que firmó su póker y silenció el estadio.

Con el 2-4 parcial, los griegos aumentaron su insistencia y explotaron los espacios entre líneas de un Madrid que sufrió cada envío al área.

El Kaabi descontó con un remate claro y tuvo otra ocasión para empatar, pero falló por centímetros.

El cierre fue un sufrimiento constante. Olympiacos llenó el área de centros, Lunin salió en repetidas ocasiones para despejar y Tchouaméni multiplicó cortes para sostener el resultado.

A pesar de la victoria, el Real Madrid quedó expuesto en su línea defensiva, que concedió demasiadas ocasiones claras.

Madrid avanza, pero debe corregir

El triunfo vuelve a colocar al Real Madrid en el Top 8 de Champions, un objetivo clave tras una racha de tres partidos sin ganar.

Mbappé fue elegido MVP con cuatro goles, mientras Vinicius firmó una de sus actuaciones más desequilibrantes de la temporada.

Sin embargo, Xabi Alonso tendrá trabajo inmediato: el equipo sigue mostrando debilidad atrás y permitió que un partido controlado se transformara en un final angustiante.

