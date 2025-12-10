Mbappé entra en la convocatoria del Real Madrid ante el City

Kylian Mbappé entra en la convocatoria ante Manchester City pese a molestias físicas, pero el Real Madrid afronta el duelo con bajas clave.

El Real Madrid respira parcialmente: Kylian Mbappé finalmente entró en la convocatoria para el duelo de Champions League ante el Manchester City, pese a las molestias físicas que lo mantuvieron en duda hasta última hora.

Sin embargo, el técnico Xabi Alonso encara el partido más delicado de su etapa en el club con siete ausencias del primer equipo, una situación que incrementa la presión sobre su futuro inmediato en el banquillo.

Mbappé llega, aunque no al 100%

Mbappé no se entrenó el martes con el resto del grupo, pero insistió en estar disponible para un compromiso crucial.

Una fuente del club informada por ESPN asegura que el francés no podrá disputar los 90 minutos, y aún se desconoce si partirá como titular o desde el banquillo.

El delantero arrastra molestias y viene de jugar ante Celta con un dedo de la mano roto, además de cargar con el peso ofensivo del equipo: suma 16 goles en LaLiga y 9 en Champions.

El momento más crítico del Madrid en la temporada

El equipo merengue llega golpeado tras perder en casa contra Celta de Vigo, resultado que lo relegó al segundo lugar de la Liga.

En sus últimos seis partidos ligueros, solo sumó seis puntos.

Fuentes consultadas por ESPN afirman que la directiva ve el partido ante el Manchester City como un punto de quiebre: de prolongarse la mala racha, el futuro de Xabi Alonso podría quedar comprometido.

Las siete bajas que complican el planteamiento de Xabi Alonso

Para enfrentar al equipo de Pep Guardiola, el técnico blanco no contará con:

Éder Militao

David Alaba

Ferland Mendy

Dani Carvajal

Dean Huijsen (molestias musculares)

Eduardo Camavinga (esguince de tobillo)

Trent Alexander-Arnold

Huijsen y Camavinga tampoco se entrenaron con el grupo y siguen siendo duda para el siguiente partido de Liga ante el Alavés.

La acumulación de bajas convierte este choque de Champions en un desafío mayor para un Real Madrid que juega su continuidad competitiva y quizá también el futuro de su entrenador.

