Resurge entrevista donde Mayo Zambada aseguró que si lo arrestaban ‘se mataba’

«Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy», le reveló al periodista.

El capo tenía interés en conocer al también escritor y director del periódico Excélsior, por lo que no dudó en proponerle un encuentro.

Al leer la entrevista que le hicieron al Mayo Zambada, da la impresión que el capo poco a poco ‘agarraba más confianza’.

«Tengo pánico de que me encierren… No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría», confesó en esa ocasión.

Por si fuera poco, compartió que todo el tiempo ‘cargaba’ con miedo y que estaba consciente que en cualquier momento lo atraparían, «o nunca», añadió.

«El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí».