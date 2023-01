La influencer rompe el silencio finalmente revelando los motivos de su separación

¡Mayeli por fin suelta toda la sopa sobre los problemas que afrontó con Lupillo!

Hace escandalosa revelación sobre su intimidad con el cantante Mayeli revela por qué acabó su matrimonio: Antes de que se convirtiera en una celebridad por sí misma, Mayeli se dio a conocer por haberse convertido en la esposa del hermano de Jenni Rivera, Lupillo. Mayeli y el cantante de regional mexicano tuvieron una relación que aunque fue corta, fue bastante intensa. Conforme pasa el tiempo, la expareja ha revelado en diversas entrevistas como era su relación, y ahora, Mayeli Alonso ha detallado unos secretos bastante íntimos dentro de su relación, cosa que para muchos fue ‘indiscreto’ y hasta levantó críticas ente los internautas, pues aseguró haber hecho un ‘trío’ sexual con Lupillo. Mayeli revela por qué acabó su matrimonio:¡Enfrentaron problemas de infidelidad! A través de un reciente live que hizo la influencer en su cuenta de Instagram, Mayeli reveló los verdaderos motivos por el cuál terminó su relación con ‘El Toro del Corrido’. Ella afirmó que una ‘amiga’ del cantante le comenzó a meter ideas a la cabeza, puesto que el cirujano que operó a Mayeli le había ‘regalado’ flores, esto detonó en fuertes peleas entre ambos y la desconfianza de Lupillo. Por otro lado, Mayeli reveló que empleados de ella le dijeron que su entonces esposo, estaba hablando mucho con otra mujer, y ella lo enfrentó: “Recuerdo que llegué y le dije: ‘cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos’ y agarré mis cosas y se los juro por Diosito santo, nunca regresé”, reveló la influencer mientras lloraba desconsoladamente. Archivado como: Mayeli revela por qué acabó su matrimonio

Mayeli priorizó su dignidad antes que perdonar al cantante Mayeli para finalizar el tema de los problemas por supuestas infidelidades, terminó con un contundente mensaje: “Mi dignidad y el ejemplo que yo le tenía que dar a mi hija era más fuerte que el amor que yo tenía, por que yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida”, concluyó Mayeli afirmando que se encontraba realmente mal por la ruptura. La famosa entró en controversia luego de que revelara esta noticia con lujo de detalle, pese a la fuerte revelación, Mayeli dijo no haberse arrepentido de lo que hizo: “Sí, hicimos un trío… mi marido en ese momento y yo con otra mujer. Y no pasó absolutamente nada malo. Mi matrimonio estaba en su mejor momento y vivimos momentos increíbles y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me arrepiento”, reveló según el portal de Telemundo. Archivado como: Mayeli revela por qué acabó su matrimonio

Mayeli revela por qué acabó su matrimonio: Reveló con lujo de detalle los hechos Maeyli Alonso también reveló que su entonces esposo y ella, tuvieron este encuentro sexual hace algunos años, y que incluso, ella no entiende el hecho de que continúe siendo un tabú. “Yo no entiendo ese tabú y tanto rollo. Si yo hice algo en su momento fue mi vida, mi sexualidad”. Además, la empresaria millonaria reveló que ese encuentro sucedió con una supermodelo que no conocían. “Fue algo que yo hice y no fue con una persona que conocemos ni mucho menos, con nadie que conocía a nadie. Fue una modelo que no conocen ustedes”, dijo según Telemundo. Archivado como: Mayeli revela por qué acabó su matrimonio

Lupillo negó haber participado en esta ‘fantasía’ Pese a que las declaraciones de Mayeli Alonso fueron bastante contundentes y afirmó estar diciendo la verdad, Lupillo Rivera reveló en una entrevista hace algunos meses atrás, mientras hablaba de lo que fue la relación con Belinda, surgió al tema la relación que sostuvo con la influencer. Y muy diferente a las declaraciones recientemente hechas por Mayeli, Lupillo Rivera negó rotundamente haber practicado esta ‘fantasía’ con la famosa influencer. Esto, habría sucedido hace 3 años según el portal de Telemundo. “Yo de mi parte nunca he tenido un trío, yo de mi parte te puedo decir, de mi parte, nunca he convivido con ese tipo de cosas, nunca he vivido esas ondas”, dijo . Archivado como: Mayeli revela por qué acabó su matrimonio (CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO DONDE REVELA SU INTIMIDAD) (CLICK AQUÍ PARA VER LOS MOTIVOS DE SU SEPARACIÓN).

