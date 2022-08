Mayeli Alonso se va en contra de los Rivera.

Deja en evidencia el duro momento por el que Chiquis pasó.

Asegura que no recibió apoyo por parte de ninguna de las hermanas de Lupillo. Mayeli contra los Rivera. Sin dudas las redes sociales siempre explotan con temas que dan mucho de que hablar, mucho más cuando se trata sobre la vida de las celebridades y figuras públicas, tal es el caso de Mayeli Alonso la ex de Lupillo Rivera. Esa influencer se ha visto envuelta en muchas polémicas y diversos problemas. Desde su separación muchos temas acerca de Mayeli han salido a la luz, hace unas horas comenzó a circular un video a través de redes sociales en donde la exparticipante de La Casa de los Famosos se le fue con todo a la dinastía Rivera, recordemos que esta no sería la primera vez que arremete contra la familia de su ex. Mayeli Alonso deja expuestos episodios que vivió cuando era pareja de Lupillo Rivera Pues en diversas ocasiones la que fue pareja de Lupillo Rivera dejó en evidencia a la dinastía, asegurando que ellos no la querían y que recibió todo tipo de abusos cuando formó parte de esa familia. Por segunda ocasión Mayeli Alonso despotrica contra ellos y hasta deja en evidencia el momento en que Chiquis quería quitarse la vida. Fue a través de la cuenta oficial de Chisme No Like que expusieron el live que Mayeli Alonso realizó a través de su Instagram con todos sus seguidores y fue ahí donde sacó ‘los trapitos sucios’ de la que una vez fue su familia cuando unió su vida con ‘El Toro del corrido’. Archivado como: Mayeli contra los Rivera.

Mayeli Alonso se va en contra de los Rivera y los evidencía En el video que Chisme No Like compartió dentro su cuenta oficial en Instagram, se le escucha decir a Mayeli Alonso pestes de la dinastía Rivera y dejando en evidencia varios episodios que vivió estando con Lupillo, “Yo sentí mucho el ataque de esta familia hacía a mí y mis niños cuando ellos eran los que eran ‘la víctima’ y yo de ahí dije ‘sabes que se van a la ver… todos incluyendo el más chico y el más grande'”, comenzó señalando la ex del cantante. “¿Por qué? Porque cuando yo los necesité no estuvieron para mí, ni la más buena ni la más mala de la familia nos apoyó ni nos mandó ningún mensaje y de ahí para mí todos son bien cul… Estoy segura de que Lupe aún no perdona lo que su hermano nos hizo”, señaló Mayeli Alonso durante un live, mismo que fue obtenido por Chisme No Like. Archivado como: Mayeli contra los Rivera.

La ex de Lupillo Rivera habla cuando Chiquis pensó en suicidarse Luego señaló que de ese episodio que aparentemente Lupillo aún no ha perdonado, solo pocos de los integrantes de la dinastía supieron lo que ocurrió, “Porque fue algo que nada más nosotros cuatro sabemos como lo vivimos… Han dicho muchas cosas que no son ciertas”, afirmó Mayeli Alonso. Posteriormente tocó un tema sumamente delicado, pues reveló que en un momento Chiquis Rivera había pensado en suicidarse, “Hubo un momento que yo escuché que ella había querido quitarse la vida, no sé si lo leí en su libro, si alguien me lo contó, no supe… Si yo hubiera sido en ese tiempo famosa yo hubiera hecho un ped… con eso”. Archivado como: Mayeli contra los Rivera.

Los usuarios internautas no tardaron en atacar a Mayeli tras sus declaraciones “Pero la verdad yo me amarré y dije ‘Mi prioridad son mis hijos y aquí me voy a quedar'”, finaliza diciendo Mayeli Alonso asegurando que cuando sufrió agresión por parte del hermano de Lupillo junto con sus hijos, ningún integrante de la dinastía se dignó a brindarle apoyo. Ante esto, los usuarios internautas no tardaron ni un segundo en reaccionar ante las palabras de Mayeli Alonso, “Esa Mayeli es igual que todos ellos…. Bien naquitos”, “Si no habla mal de los Rivera no está feliz ya superalos”, “Yo no entiendo como una mujer que ya no es parte de esa familia sigue hablando pestes”, “Cada día más corriente esa familia”, se lee en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Mayeli contra los Rivera.