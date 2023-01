Edgar revela haber terminado su relación con Mayeli Alonso

¿Fue por culpa de Lupillo Rivera?

Edgar le reclama a Mayeli por no 'superar' su relación con Lupillo Mayeli Alonso se queda sin novio: La exesposa de Lupillo Rivera estuvo dando mucho de qué hablar la semana pasada luego de haber tenido muy presente al cantante, pues Mayeli Alonso tuvo fuertes peleas y controversias que tienen que ver con la familia de la actual pareja de Lupillo. Mayeli, tuvo un enfrentamiento con la suegra de Lupillo, pero antes de eso, la influencer y madre de los hijos del 'Toro del Corrido' reveló muchos detalles íntimos de cuando estaban casados. Al parecer la pareja o expareja actual de Mayeli, se molestó bastante por esto. Edgar, actual pareja de Mayeli revela que terminó su relación con la empresaria En un reciente live que emitió Edgar, ahora exnovio de Mayeli, revela que ha decidido terminar la relación, puesto a que no puede tolerar el hecho de que la influencer siga teniendo muy presente lo que existió entre ella y Lupillo, y lo dio a conocer en una serie de fuertes declaraciones. "Tu vieja hablando de su expareja o sea, no mam#$… ¿Por qué vas a hablar de cosas que ya pasaron? A la gente le vale de eso", comenzó diciendo el exnovio de la influencer. "Por favor ya no me pregunten de Mayeli, ya no estoy con ella eh. "Para mi está bien, hablando de su ex, ya pasaste por eso ¿Por qué vas a seguir hablando de tu ex? dijo.

Mayeli Alonso se queda sin novio: La opinión de la gente ante este escándalo En el video compartido por la página de Instagram Escandalo_o, surgieron muchos comentarios acerca de las declaraciones hechas por el que fue el novio más reciente de Mayeli Alonso, mucha gente se puso de su lado y dijeron cosas como las siguientes: "Exactamente que ya le de vuelta a la página", "Pues tiene razón Edgar, qué falta de respeto. Si Edgar hiciera lo mismo no le gustaría eso a Mayeli, ella no supera a Lupillo", "Es verdad ,nadie soportaría que su pareja de tiempo atrás siga hablando del ex", "Es que si no habla de Lupillo no genera", "Mucha mujer o NO para Edgar, es una falta de respeto, además que es incómodo e incorrecto" indiciaron personas en comentarios.

¿Qué fue lo que dijo Mayeli sobre Lupillo? En un polémico live hecho por la influencer, Mayeli reveló con lujo de detalles sus intimidades con Lupillo Rivera. Aseguró que ambos tuvieron un 'trío' hace algunos años, y que incluso, ella no entiende el hecho de que continúe siendo un tabú. "Yo no entiendo ese tabú y tanto rollo. Si yo hice algo en su momento fue mi vida, mi sexualidad". Además, la empresaria millonaria reveló que ese encuentro sucedió con una supermodelo que no conocían. "Fue algo que yo hice y no fue con una persona que conocemos ni mucho menos, con nadie que conocía a nadie. Fue una modelo que no conocen ustedes", dijo según Telemundo.

Mayeli Alonso se queda sin novio: ¿Fue lo mejor para la pareja? Es por éste motivo y por las peleas constantes que Mayeli ha afrontado con la suegra de su expareja y la novia de Lupillo, que Edgar no pudo tolerar más el hecho de que su novia continuara dando de qué hablar a costa de la fama de Lupillo Rivera, cuando ese matrimonio terminó ya hace varios años. Por otro lado, hay personas quienes apoyan a Mayeli, y aseguraron que la influencer y empresaria es mucho para él: "Mucha mujer para ese w$%", "Qué horror de hombre", "Edgar no pega con ella, él se ve muy pelado se ve que no hace nada". Dijeron algunas personas.

