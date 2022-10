“Yo di lo que la gente estaba esperando, me querían ver en el show y pues después imagínate estar en plataformas tan grandes y tan internacionales como Netflix. Creo que la gente debe de ser un ejemplo. Un grupo pequeño se volvió un grupo grandísimo de gente. Es que me estaban pidiendo eso, entonces ya, pues me convencieron entre todos, entre todos. No sé ni cómo llegué a caer otra vez en las garras de aquí”, agregó Mayeli.

Ahora, la ex del cantante Lupillo Rivera rompe el silencio y no da su opinión sobre esta nueva temporada: “Bueno, pues mira, creo que la presión también de la gente, porque la gente de verdad me presionaban muchísimo porque querían que estuviera en la temporada nueva, entonces con la invitación del canal, el elenco que me encantó. Para empezar, me encantó el elenco y el apoyo del público”.

La influencer revela cómo es que ha madurado en los últimos años: “Mira, la gran diferencia es que ahorita, yo tengo prioridades, o sea, si me hacen bullying de ciertas cosas, no me las meto tan en el fondo de mi alma. Y creo que he sido un poquito más fría en ese aspecto, pero también he sido mucho más sensible en temas que se refieren como a la familia”.

Mayeli Alonso Rica Famosa Latina: Se habla acerca de las alianzas que ya hicieron algunas de las integrantes. ¿Cómo le hiciste para para hacer una amistad con las demás?

“Mira, yo nunca he sido montonera, yo siempre soy una persona que me gusta, si tengo una amiga o que hay, pero no me gusta como que armar bandos ni nada de eso. Creo que la amistad es individual, cada quien se busca, no con eso. A mí nunca me ha gustado eso de andar de montonera o haciendo grupos para que me defiendan. Hay grupos que sí se formaron, creo que Sandra es muy buena para eso. Para ser aliadas está también Luzelba, es muy buena para hacerse a lado de lo que le conviene”.

“Yo creo que a fin de cuentas son las más inteligentes porque son las únicas que siempre ponen en otra gente a otra gente enfrente de ellas. Y yo en lo personal me junté con la persona que yo siento real, la que yo siento sincera, hay varias con las que yo juzgué al verlas y equivocadamente dije ‘wow, me sorprendí’. Entonces me llevé una gran lección, porque yo al principio decía no, ella se me hace como que es muy fake, como que no es real y eso. Y a fin de cuentas me di cuenta de que hay detrás de esa persona, hay un gran ser humano y no con una, con varias me llevé sorpresas, unas negativas y otras positivas”.