Mayeli Alonso recibe ‘amoroso’ mensaje de su novio, el boxeador Andy Ruíz y confirman sospechas

Mayeli Alonso recibe ‘amoroso’ mensaje de Andy Ruíz.

Especulación sobre su relación.

Críticas y controversia surgieron.

En un giro inesperado, el ex campeón mundial de peso pesado, Andy Ruiz, causó sorpresa en las redes sociales.

Esto, después de enviar un emotivo mensaje de cumpleaños a la empresaria y participante de reality shows Mayeli Alonso.

El romántico gesto ha desatado un torbellino de especulaciones sobre su relación, mientras la pareja enfrenta críticas y confirma sospechas.

La relación entre Ruiz y Alonso ha sido motivo de especulación en los últimos meses, ya que también se les ha visto compartiendo momentos juntos.

Confirman sospechas Andy Ruíz y Mayeli

Sin embargo, el mensaje de cumpleaños de Andy Ruiz a Mayeli llegó como una contundente confirmación a las dudas generadas entre ellos en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ruiz publicó unas fotos de ambos, acompañada de un mensaje cariñoso que decía:

«Baby te amo mucho y gracias por todo (lo) que me (has) ayudado y gracias por siempre (estar) estando (a) mi lado por las buenas y en las malas gracias a Dios que me puso a ti en mi vida», comenzó.

Además, no dudó en añadir al mensaje unas palabras en inglés. Mismas que causaron ternura entre los usuarios.