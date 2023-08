Mayeli Alonso pierde un bebé y confirma sospechas

La ex de Lupillo Rivera comenzó a ser blanco de críticas después de darse a conocer su separación con el cantante.

Algunos internautas la han acusado de mentir, pues aseguran que no es la primera vez que dice algo así.

Mayeli Alonso causó un revuelo en redes sociales después de confesar que tuvo un embarazo que no se ‘logró’.

Revela que cambió de amistades

Aquellas pláticas se han convertido más en revelaciones sobre su vida privada y alguno que otro chisme.

En la última transmisión en vivo que tuvo con sus seguidores por medio de Instagram, dijo ya no tener los mismos amigos.

Resulta que ahora sus amistades están involucradas en el círculo religioso, pues asegura querer cambiar.

«He cambiado mucho de amistades, me junto con pastoras, me junto con personas que me hacen bien a mi», dijo.