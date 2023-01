Como ya es de costumbre, en Chisme No Like , Elisa y Javier Ceriani volvieron a ‘desenmascarar’ a la ex de Lupillo Rivera en donde ahora, esta noticia involucra al cantante y a su ex, Edgar Torres, con quien recientemente tuvo una relación que duró algunos meses.

Por otro lado, la ex de Lupillo arremetió fuerte en contra de Juan Rivera, pues aseguró que el hermano de Jenni no es precisamente lo que muchos pensaban “El tiene a su familia porque el siempre se burló de Lupillo, toda su vida se burló de el porque se divorcio una y otra vez. La única ventaja que tiene Juan es que el tiene a su familia, pero tiene una mujer que lo ha aguantado, la mujer de él lo ha aguantado por eso sigue ahí. Si esa mujer tuviera unos huev*tes desde cuando lo dejaba, pero hay mujeres que así son”. Archivado como: Destapan que Mayeli Alonso le fue infiel a Lupillo

Mayeli se queda sin novio por sus declaraciones sobre Lupillo Rivera, así lo dijo Edgar Torres

Mayeli, tuvo un enfrentamiento con la suegra de Lupillo, pero antes de eso, la influencer y madre de los hijos del ‘Toro del Corrido’ reveló muchos detalles íntimos de cuando estaban casados. Al parecer la pareja o expareja actual de Mayeli, se molestó bastante por esto. En un reciente live que emitió Edgar, ahora exnovio de la empresaria, revela que ha decidido terminar la relación, puesto a que no puede tolerar el hecho de que la influencer siga teniendo muy presente lo que existió entre ella y Lupillo, y lo dio a conocer en una serie de fuertes declaraciones.

“Tu vieja hablando de su expareja o sea, no mam#$… ¿Por qué vas a hablar de cosas que ya pasaron? A la gente le vale de eso”, comenzó diciendo el exnovio de la influencer. “Por favor ya no me pregunten de Mayeli, ya no estoy con ella eh. “Para mi está bien, hablando de su ex, ya pasaste por eso ¿Por qué vas a seguir hablando de tu ex? Archivado como: Destapan que Mayeli Alonso le fue infiel a Lupillo

(VER VIDEO DE LAS DECLARACIONES HECHAS POR LOS CONDUCTORES DE CHISME NO LIKE SOBRE MAYELI).