Mayeli Alonso sorprende con declaraciones

La exesposa de Lupillo Rivera hace inesperado comentario sobre Jenni Rivera

“Yo digo que Jenni no falleció”, señalaron en los comentarios

¿JENNI RIVERA SIGUE CON VIDA? A través de redes sociales, resurge de nueva cuenta el rumor sobre la posibilidad de que Jenni Rivera, mejor conocida como “La Diva de la Banda” se encuentre con vida. Pero, en esta ocasión los rumores se desataron tras un comentario por parte de Mayeli Alonso, quien fue la esposa de Lupillo Rivera.

En diversas ocasiones se habló de la teoría sobre lo que “realmente pasó” con la cantante de música regional mexicana. La intérprete de “Inolvidable”, falleció en diciembre de 2012 después de que su avioneta terminara cayendo en la sierra de Nuevo León. Tras el accidente, donde perdió la vida, se especuló que fue una sentencia por parte de los habitantes.

¿JENNI RIVERA ESTÁ VIVA?

La exesposa de Lupillo Rivera, causó grandes dudas en redes sociales cuando explotó en un reciente live sobre su opinión en contra de la actitud que tomó Juan Rivera en La Casa de los Famosos y señaló que el pastor “utiliza la imagen de Jenni”. Por ello, hizo comentarios que causaron la sorpresa del público.

“Y luego chicas, eso de la mariposa… O sea, no sean desubicadas muchachas, no sean desubicadas. ¿Por qué son tan desubicadas? O sea, ¿cómo creen? A ver, suponiendo… suponiendo que Jenni falleció. No se me cieguen, eso quiero que entiendan. Suponiendo que Jenni falleció”, fueron las palabras que dijo Mayeli Alonso en el live que hizo.