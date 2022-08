Mayeli Alonso publica foto ‘íntima’ y le llueven críticas (FOTO)

La ex de Lupillo Rivera da de qué hablar nuevamente

Mayeli se atrevió a publicar fotografía íntima

Le llueven críticas a la famosa influencer, ¿Ella responde? Mayeli Alonso foto íntima. La famosa influencer desató polémica luego de que hiciera lo que muchos no se atreverían. Es bien sabido que a la ex de Lupillo Rivera le encanta crear controversia y dar de qué hablar, pero en esta ocasión, muchos aseguran que si se pasó de la ‘raya’. Incluso su ex, el hermano de Jenni Rivera ya dio declaraciones al respeto. Pero, ¿Qué hizo Mayeli para que se destara una ola de comentarios? Mayeli Alonso tomó la decisión de tomar una fotografía de sus partes íntimas y publicarla pero de una forma bastante peculiar… Publica fotografía íntima Con el objetivo de promocionar su marca de suplementos para bajar de peso, Mayeli publicó en el año 2019 una foto que llamó bastante la atención de sus seguidores, pues es una foto íntima. La ex de Lupillo Rivera mostró la imagen de una mujer abierta de piernas y mostrando sus partes íntimas, pero claro, no lo podía enseñar así por completo. La influencer con 1 millón de seguidores, mostró un pedazo de naranja, lo cual daría a entender que son como sus partes íntimas, todo con el objetivo de hacerle publicidad a su marca. Esto desató una ola de comentarios positivos, pero muchos más negativos. Archivado como: Mayeli Alonso foto íntima

Mayeli Alonso foto íntima: La tachan de ‘golosa’ En la sección de comentarios, la gente empezó a tachar a Mayeli de ‘pervertida’ e incluso golosa, pues aseguraron muchos que no era la red social para publicar ese tipo de contenido. “Salió buena para estas cosas, golosa”, “¿Y eso que es? De verdad no entiendo este tipo de ‘publicidad'”, “Lo que hay que hacer para comer”, “Esta imagen cayó en la vulgaridad”, entre muchos otros. Lupillo Rivera dio mucho de que hablar también luego de que en el programa Chisme No Like, le preguntaran que opinaba sobre la polémica foto que la influencer publicó y contestó lo siguiente. “Yo creo que uno como padre y como madre antes de hacer cualquier negocio debes de pensar en los hijos, por que yo no voy a salir en una película pornográfica aunque pueda ganar millones, sin pensar en mis hijos”, aseguró. Archivado como: Mayeli Alonso foto íntima

Mayeli Alonso foto íntima: La tacha Lupillo Rivera de haber hecho una ‘barbaridad’ Lupillo aseguró en aquel entonces, que Mayeli había hecho algo muy poco prudente. “Para mí es una barbaridad, para mí eso es algo que no debe de pasar, porque debe de pensar uno, o sea, Lupita, o sea, a mí me interesa la inocencia de mis hijos, que ellos vayan crecido y conociendo el mundo, no que se los pongan”, dijo. A pesar de que Mayeli ha recibido comentarios muy negativos desde el año 2019 que publicó esa imagen, hay gente que la defiende a capa y espada. “Por tan poca cosa se espantan, de verdad que hipócritas, yo no le veo lo morboso, sus mentes están podridas”, aseguró una usuaria. Archivado como: Mayeli Alonso foto íntima

Mayeli habló de Lupillo en La Casa de los Famosos Y con respecto a la relación que tuvo con Lupillo, Mayeli Alonso abrió su corazón en La Casa de los Famosos 2 y habló de su matrimonio con Lupillo Rivera y hasta de Belinda. De acuerdo con información de Agencia Reforma, la empresaria contó que, después de divorciarse de “El Toro del Corrido”, él corrió con la cantante y hasta se hizo un tatuaje de su cara, causando controversia. “Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también. “Qué show, ella (Belinda) fue a mi casa? hasta le lloraba, ella le lloraba. Acabó la historia porque? ese güey es cabrón, ese güey andaba viviendo el momento”, dijo. La originaria de Chihuahua contó, frente a Brenda Zambrano y Lewis Mendoza, cuántos anillos de compromiso tiene y qué ha hecho con ellos. “Lo que viviste está vivido. Yo, por ejemplo, tengo tres anillos de compromiso. Con el de en medio, ya me mandé a hacer una gargantilla (?) el que me dio mi ex esposo (Lupillo Rivera), yo lo tengo guardadito”, indicó.”Le dije a mi hija mira en este (el del cantante) en una emergencia lo vendes, ese sí vale, y te compras una casa”. Archivado como: Mayeli Alonso foto íntima