Mayeli Alonso expone ‘humillación’ que le habrían hecho los Rivera

Destacando en cada una de ellas que no fue bien recibida por ellos y que experimentó abusos durante su tiempo como parte de esa familia.

En donde asegura que ella vivió una humillación por parte de la familia de su ex Lupillo, cabe mencionar que esta no sería la primera vez en que expone a la dinastía.

Las declaraciones de Mayeli Alonso

Mayeli Alonso difundió el más reciente episodio de esta saga de declaraciones controversiales a través de un video publicado en la red social de TikTok.

La cuenta ‘Con la Maye coronamos’ publicó la grabación, generando un gran revuelo dentro de las plataformas.

«Una vez llegué a Las Vegas vestida de Versace de arriba para abajo, la paisa tarahumara llegó vestida a una presentación», relató Mayeli.

«Me acuerdo que alguien me dijo, no quiero estar de sangrona pero me dijo: ‘Y ahora tú, ¿si sabes que con lo que traes puesto puede comer tu familia en todo un año?'», dijo.