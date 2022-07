Mayeli Alonso preocupa a sus seguidores

La ex de Lupillo Rivera dice que ya no puede más y se ‘derrumba’

“¿No que muy brava?”, le dicen seguidores “Lo hace para llamar la atención”. Acostumbrados a verla siempre ‘echada pa’lante’ sin dejarse de nadie, y mucho menos sin caer en cualquier provocación, Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera y madre de dos de sus hijos, dice que ya no puede más y se ‘derrumba’, ¿qué fue lo que pasó? Cabe recordar que la empresaria, a pesar de ser la primer expulsada en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo, era la favorita de muchos para alzarse con el triunfo. A raíz de que salió, Mayeli ha realizado transmisiones en vivo con frecuencia en sus redes sociales. “¿No que muy brava?”, le dicen a Mayeli Alonso De inmediato, y tomando por sorpresa a las personas que estaban al tanto de esta transmisión en vivo, disponible en las redes sociales de Lengua TV, Mayeli Alonso comenzó a llorar en silencio al mismo tiempo que se limpiaba las lágrimas. Después de varios segundos de silencio, dijo: “Yo cada vez que siento algo así me acuerdo de las personas que tanto he querido y que Dios se las ha llevado, como mi sobrina Rocío, que tenía una vida por delante y Dios decidió llevársela, y recuerdo mucho a mi padre porque sí alguien amaba la vida era él”, expresó la ex de Lupillo Rivera.

Mayeli Alonso recuerda a su padre Fue en septiembre del año pasado que Mario Alonso, padre de Mayeli, lamentablemente perdió la vida tras sufrir una larga enfermedad: “Hoy Dios se llevó a mi padre, mi alma está muy triste… Te voy a extrañar mucho, mi viejo”, escribió en esa ocasión Mayeli Alonso en sus historias de Instagram Antes de continuar, y sin dejar de llorar, la empresaria confesó que su padre no se quería morir: “Él quería vivir, le tenía mucho miedo a la muerte y Dios se lo llevó y nosotros estamos aquí, aquí en el mundo. A mí nunca me había ido, en mis negocios y en mi vida, y en mi carrera, pues, o como le quieran llamar, en mi desmad… o como quieran, tan bien como hasta ahora”, dijo la empresaria, quien aún tendría más por revelar.

La empresaria sigue desahogándose “Siento que me faltan algunas personas para poder disfrutar eso que yo tengo, incluyendo a mi hijo (L’Rey, hijo de Lupillo Rivera), incluyendo a mi papá, a mi sobrina y a mucha gente que desafortunadamente por estar trabajando no puedo convivir tanto”, comentó ahora Mayeli Alonso. Ya casi para finalizar, la ex de Lupillo Rivera, quien no ha dejado de derramar lágrimas, comentó que en ocasiones se pone a pensar y se dice a sí misma que una nunca está cien por ciento contenta: “Siempre hay algo que te falta y por eso, por las personas que se han ido y que Dios se las ha llevado y no se han querido ir y Dios se las lleva, es por eso que me levanto cada día y digo: ‘la vida vale la pena'”.

Mayeli Alonso se despide con desgarrador mensaje Por último, Mayeli Alonso quiso dirigirse a las personas que la estaban escuchando para decirles que si en algún momento han sufrido algún tipo de problema mental, emocional, depresivo o lo que sea, se levanten: “Y si en algún momento, algunas de las personas que tú más has amado se las ha llevado Dios y se han ido, piensa en que tú vas a vivir esa vida que ellos hubiesen querido vivir”. “No hay que desaprovechar el tiempo, no hay que desaprovechar la vida. Sí tú ahorita estás triste, estás pasando por un momento difícil, levántate”, dijo la ex de Lupillo Rivera, quien no se salvó de lagunas críticas de parte de los internautas: “¿Cuál es el motivo de grabarse llorando?”, “¿No que muy brava según ella? Lo hace para llamar la atención, nomás” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).