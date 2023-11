Mayeli Alonso no puede más y estalla en redes: “No tolero mentiras”

Mayeli Alonso estalla en redes

En su contundente mensaje, manifestó: «No tolero que mis amigas me griten, no tolero que no me respeten, no tolero mentiras».

«No tolero que me quieran meter gente que no me cae bien», agregó en el mensaje que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

«Y no me encanta, menos, que así (dijo mientras tronaba los dedos) se volteen y hagan un desastre con las cosas mías», sentenció Alonso.

La publicación de Alonso, aunque motivada por sus convicciones personales, generó controversia al instigar comentarios y reacciones variadas por parte de los usuarios de las redes.