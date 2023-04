La ex de Lupillo fue captada haciendo lo inimaginable

La han críticado por tal acción

¿Qué es lo que estaba haciendo Mayeli?

Mayeli Alonso es conocida por ser toda una mujer escándalo, desde su divorcio con Lupillo Rievera ha vivido en pleito con su exfamilia política. Agregando que se he metido en diversos problemas por su carácter que ella misma dice ser igual al de la fallecida Jenni Rivera.

Desde hace un tiempo se ha metido en problemas con los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, ahora ambos han estado en una pelea mediática dónde la mexicana había dicho que hasta los iba a demandar por estar difamando con el público.

Mayeli vs Chisme no like

“He recibido demasiado hate de su parte en estos tres años por parte de las personas que se creen las mentiras. Quiero pedirle a los medios que paren de una vez”. Dijo Mayeli Alonso en una rueda de prensa contra los conductores que hasta hablaron de sus partes intimas y eso la tuvo muy mal por no respetarla

Arremetió contra Chisme no Like: "Nunca habían hablado de mi de una forma tan despectiva y tan asquerosa como lo están haciendo en el programa de Chisme no like". También dijo que tomará acciones legales contra el programa de farándula.