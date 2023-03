Mayeli Alonso dice que Don Pedro Rivera culpa a Doña Rosa de envenenar a su hermano

“Don Pedro dice que la familia de Doña Rosa envenenó a su hermano y por eso se murió… ¿Por qué no dice porque Doña Rosa no le habla a dos de sus hermanas no solo a una? ¿Qué tenía que ver con Don Pedro la hermana? A ver ¿por qué no cuentan?”, fueron las palabras de Mayeli Alonso al lanzar tremenda bomba de la dinastía.

Posteriormente habló sobre una de las hermanas de la señora Rosa, “Y se ponen ahí y agarran un producto y dicen ‘Ay me acordé’… No se acuerde de mí con eso señora, fíjese nomas la lealtad que yo les tengo, la tía Pita es una tía de Lupillo y hermana de ella que se alejó de ella, no sé porqué pero esa señora siempre fue una reina con Jenni, con nosotros, con sus sobrinos, con todos”. Archivado como: Mayeli Alonso Don Pedro.