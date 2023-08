Mayeli Alonso: defiende a Yahritza y su Esencia

«Amo México, no importa qué país me pongan, amo su cultura, soy india mexicana», confesó la Rica, Famosa y Latina, en su live.

«No quieran crucificar a Yahritza»

Actualmente el video no se encuentra en redes sociales, pero quedaron vestigios de las palabras que dio Mayeli Alonso en relación a la polémica.

«No quieran crucificar a Yahritza por eso que dijo, no sean mam…, no me digan que por eso están sentidas», reveló en el en vivo y citó Milenio.

«Yo soy mexicana, tarahumara 100 por ciento, a mí no me ofende, no anden ahí diciendo», destacó la ex de Lupillo Rivera. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

«Les encanta el pe… y nada más andar viendo cómo destruyen a alguien, y no está diciendo nada, está siendo sincera», indicó la mujer.