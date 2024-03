Mayeli Alonso cuenta la verdad detrás de La Casa de los Famosos

¿Es verdad que los drogan?

Además comentó: «No es verdad tampoco que te dan como medicamentos por si te sientes mal y te van a tratar de drogar con eso».

«Eso es mentira, y nunca te dicen que no digas que no tienes pareja. A mí en ningún momento me dijeron ‘no digas que no tienes pareja, no digas esto'», dijo.

La exparticipante del reality reveló que finalistas nunca vieron a sus familias ni recibieron un libreto para orientar sus conversaciones.

Esta revelación arroja luz sobre posibles irregularidades en la producción del programa.