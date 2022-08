Mayeli Alonso confesión Javier Ceriani. Nuevamente Mayeli Alonso entró en controversia, pues entró en conflicto ahora no con Niurka, si no que arremetió en contra del conductor argentino Javier Ceriani, del programa ‘Chisme No Like’. La ex de Lupillo Rivera dio mucho de qué hablar luego de las acusaciones que hizo en su contra.

Además Mayeli confesó que si fuera hombre, no dudaría en golpearlo. "Ahorita lo único que te puedo decir, es que me hubiera gustado ser hombre para haber ido a partirte el 'hocico'. Porque si yo hubiera estado en esta situación y hubieras hablado como hablaste de mi, yo te rompo el 'hocico' a ti si, porque eres un ser muy despreciable", dijo la influencer.

En el video compartido por el Instagram de 'Escandalo_o', se pueden leer los comentarios de algunas personas que le mostraron su apoyo a la empresaria y ex participante de La Casa de los Famosos. "Estoy de acuerdo con ella", "Tiene toda la razón", "Pues le doy la razón a Mayeli,eso y más es Ceriani y Elisa", "Hasta que alguien dijo algo por fin", "Yo no sé como hay mujeres apoyen a Ceriani. Denigra a la mujer por su pasado por su aspecto ficticio. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo", dijeron algunos usuarios a favor de las palabras de Mayeli (VIDEO) .

Finalmente las íntimas declaraciones que Mayeli hizo en contra de Ceriani fueron bastantes fuertes, pues lo acusó de ‘matar gente’. “Tu matas gente con tu boca, tu eres un ASESINO. Matas a personas con tu ‘hocico’, tu no sabes lo que esas personas como Ninel Conde, Belinda… y la lista es muy larga. Les has destruido días de sus vidas”, finalizó Mayeli Alonso.

Mayeli Alonso confesión Javier Ceriani: Ceriani le responde a Mayeli, la tacha de mentirosa

El conductor argentino no se quedó de brazos cruzados, pues acabó por responderle a Mayeli tras sus declaraciones y de haberlo acusado de ser un misógino. “Lo que hacemos en este programa, es advertirte lo ‘errática’ que eres como mujer. Como te denigras en elegir como pareja a un hombre que te estamos diciendo que tiene problemas de manutención con otro niño, de violencia…”, comenzó diciendo el conductor de Chisme No Like.

"Él viene de un rancho y sabemos de qué rancho. Estuvo en un incidente en donde murieron personas, ¿De qué me estás hablando? No estás con un 'gringo', estás con un chico que no puede estar en México". Además, también la tachó de mentirosa y le pidió que dejara de engañar a la gente. "Mayeli le mientes a la gente, te pones un bistec 'así' para comértelo y te tomas tu malteada para hacerle creer a tus 'comadres' que la malteada te va a adelgazar. Basta de mentir, tus productos no sirven" (VIDEO).