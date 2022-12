"PARECE QUE VIVIERA SÓLO TRAGANDO HAMBURGUESAS". Mayeli Alonso provoca las burlas por decir que se cuida el cuerpo pero se comió lo impensable (VIDEO)

Las palabras textuales de Mayeli Alonso sobre lo que comió fueron: “…Y se los juro se me antojó y para que yo me coma una hamburguesa como la del otro día, tenía que ser de oro, tenía que ser de oro chicas porque yo no me como hamburguesas así nomas, yo me cuido, trato de cuidarme…”, comenzó diciendo.

En el fragmento del video de Instagram de ‘Escándalo’ la gente se burló sin piedad de la ex de Lupillo Rivera: “Ya señora! Mejor pague lo que debe”, “Sí hay hamburguesas bañas en oro, es como un papelito comestible dorado que le ponen encima, nunca las he provocado, son caras”, “En serio se cuida? Pues no lo refleja, parece que viviera solo tragando hamburguesas”.

Ella se define como un ave fénix, renaciendo de entre las cenizas

Pero antes de la polémica por la supuesta hamburguesa de oro que se comió, Mayeli Alonso mandó un mensaje de empoderamiento por todas las cosas que ha vivido en los últimos años: “Dios siempre ha estado conmigo y siempre lo va a estar porque en los momentos más oscuros de mi vida, en los momentos en los que me he quedado sin un pu.. peso gente, se los juro por mi padre que murió, me he llegado a quedar sin un pu… peso por pagar mamad… que la pin… gente cul… malagradecida me pone y me he levantado de las cenizas…”, manifestó.

Y finalizó: “Por eso yo no le tengo miedo al fracaso, por eso yo no le tengo miedo a quedarme sin nada porque lo he hecho muchas veces y me he levantado porque lo único que tengo que tener a mi lado es Dios y él siempre ha estado ahí, y no me han tumbado ni lo van a hacer”, dijo la ex de Lupillo Rivera. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MAYELI ALONSO SOBRE LA HAMBURGUESA DE ORO. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.