Mayeli responde a las discukpas que le propició Juan Rivera

La empresaria lanza ‘amenaza’ ante Los Rivera y la familia responde

El hermano de Jenni hace confesión sobre la empresaria y ella enfurece Mayeli Alonso acepta disculpas Juan. La semana pasada, fueron días complicados para la familia Rivera, pero más para la empresaria y ex esposa del integrante de dicha dinastía, Lupillo. Pues hace apenas unos cuántos días, la señora Rosa junto con su hijo Juan hablaron de una situación bastante controversial. Y es que en una de sus típicas pláticas del canal de YouTube de Doña Rosa, hablaron de un costoso anillo el cuál se extravió, pues aunque no dijeron nombres, si comentaron algunas sospechas que tenían, poniendo a Mayeli como sospechosa. Sin embargo la empresaria no se quedó callada y lanzó amenaza, pero Juan decidió disculparse inmediatamente. Mayeli Alonso acepta disculpas Juan: ASÍ COMENZÓ LA POLÉMICA Todo comenzó cuando hace apenas algunos años, cuando Lupillo ofrecía una atractiva recompensa a la persona que encontrara un valioso anillo que había extraviado. En dicho video donde se habla de este tema, Juan Rivera, en un tono irónico, comentó que era mucha casualidad que quienes encontraron este anillo fueran la familia de Mayeli Alonso, específicamente su papá. Cabe resaltar que en ningún momento dijeron su nombre. Hasta Jenni reaccionó a todo lo que pasó y se limitó a decir que 'qué casualidad'. Esto por supuesto que llegó a oidos de Mayeli, quien decidió afrontar a la familia y lanzarles una fuerte amenaza, asegurando que comenzará a desatar secretos de la dinastía Rivera.

Mayeli le declara la guerra a Los Rivera Inmediatamente Mayeli lanzó un comunicado por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde advirtió a los Rivera que se habían cruzado con fuego: "Rompieron ese pacto, ya cruzaron esa línea que nunca se debió haber cruzado de hablar de personas que ya no están aquí", dijo. Posteriormente, defendió el honor de su papá por lo que Juan Rivera había dicho: "Mi papá no es chango del circo de ustedes, lo siento, de mi papá no van a estar hablando", dijo. Juan Rivera no tardó nada en hablar con el programa mexicano 'De Primera Mano' para disculparse públicamente con Mayeli por haber 'metido la pata'.

Juan Rivera aceptó su error y mandó sus disculpas, ahora Mayeli responde Al programa mexicano conducido por Gustavo Adolfo Infante, Juan Rivera expresó sus disculpas hacia su ex-cuñada y empresaria Mayeli Alonso por lo que mencionó sobre su papá: "Me puse a pensar y dije: 'sería un hipócrita en no reconocer que yo acabo de hacer lo mismo que tanto me ha molestado de mi hermana', y sinceramente, yo le marqué a Mayeli, pero no me contestó, le mandé un mensaje por WhatsApp y no me contestó y tengo que reconocer cuando cometo un error", confesó. Ahora, la empresaria habló con el mismo programa 'De Primera Mano', en donde inesperadamente, recibió de buena forma las disculpas del producutor musical y su excuñado, además, también explicó como fue que su papá encontró el anillo perdido de la familia Rivera con un valor de más de 200,000 dólares, aseguró la empresaria con sus propias palabras.

Mayeli Alonso acepta disculpas Juan: La empresaria se tomó todo de la mejor manera "Un amigo de mi papá tenía uno de esos aparatos enormes para buscar diamantes debajo de la tierra", dijo Mayeli, posteriormente, el papá de la empresaria se lo habría entregado a la familia Rivera. "Así como lo tuvo se los entregó, nunca le dieron nada, ni la recompensa, mi papá sabía el dinero de ese anillo, si hubiese sido un ratero, lo pudo haber ido a vender a otro lado, Lupe estaba contento por eso", aseguró Mayeli Alonso. En cuanto a las disculpas que le propició Juan, Mayeli respondió: "Mira yo no hablé con él, el me marcó muchas veces, no quise hablar con él porque no quiero esto en mi vida. A mi me molestó mucho, no pude controlar el coraje que sentí, por eso hice ese video (…) Se me hizo algo bien, todo mundo la riega, yo la riego mucho siempre, pero es de sabios aceptar cuando te equivocas, yo le acepto las disculpas", dijo (VER VIDEO AQUÍ).