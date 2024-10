Maxine Woodside se viste nuevamente de luto tras inesperada muerte

Maxine Woodside está de luto nuevamente

Falleció su amiga cercana Ana Rosa

La conductora compartió emotivo mensaje en Instagram.

Cuenta con una larga y exitosa carrera en los medios de comunicación. Se le conoce como la «Reina de la Radio».

Desde hace más de 30 años, está al frente del programa Todo para la mujer, uno de los más populares en México.

Aunque para muchas personas no es de su agrado, tiene un estilo directo y carismático.

Hoy en día, Maxine Woodside está nuevamente de luto tras inesperada muerte.

«Es el dolor más grande que he tenido en la vida»

Antes de entrar de lleno con lo que le pasó a Maxine Woodside, que la tiene de luto de nueva cuenta, hay que recordar lo siguiente:

Lamentablemente, en noviembre del 2022, su hijo Alejandro Iriarte Woodside murió. Tenía 55 años de edad.

Un año después, se animó a compartir su sentir y no negó en decir que ha sido el dolor más grande que ha tenido en la vida.

«Me quería echar en un hoyo y no salir. Todo el mundo pensó que no iba a regresar al programa, pero Dios me dio las fuerzas…», expresó.