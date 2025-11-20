Max Verstappen llega a Las Vegas obligado a ganar

Max Verstappen enfrenta en Las Vegas un escenario límite.

El neerlandés llega al Gran Premio con 341 puntos, a 49 unidades de Lando Norris, líder del Campeonato de Pilotos con 390.

Tras dos terceros lugares en México y Brasil, el tetracampeón de Red Bull mantiene sus opciones abiertas, pero solo un fin de semana perfecto en la Ciudad del Pecado evitará que quede prácticamente fuera de la pelea por el título.

Verstappen necesita la victoria para no quedar eliminado

El margen de error es nulo. Verstappen llega a Las Vegas sabiendo que cualquier resultado que no sea la victoria compromete seriamente sus aspiraciones.

La ecuación es directa: si gana y Norris termina segundo, el neerlandés recortará 8 puntos y mantendrá vivas sus opciones en la recta final de la temporada.

Si Norris gana y Verstappen queda segundo, la diferencia crecería a 58 unidades, justamente el total disponible entre las últimas dos citas: Qatar (que incluye carrera Sprint) y Abu Dhabi. En ese escenario, aún tendría un hilo de vida.

Pero si Norris obtiene un margen de 9 puntos o más este fin de semana, el campeonato quedará matemáticamente sellado para McLaren, que volvería a celebrar un campeón por primera vez desde 2008 con Lewis Hamilton.

El propio Verstappen lo sabe: “Es la recta final de la temporada, intentaremos rendir al máximo y seguir presionando, ya que no tenemos nada que perder. Tenemos grandes recuerdos en este circuito, habiendo ganado el Campeonato aquí en Las Vegas el año pasado, así que esperamos tener otra actuación positiva el domingo también”.