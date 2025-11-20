Max Verstappen llega a Las Vegas obligado a ganar
Publicado el 11/20/2025 a las 15:06
El neerlandés llega al Gran Premio con 341 puntos, a 49 unidades de Lando Norris, líder del Campeonato de Pilotos con 390.
Tras dos terceros lugares en México y Brasil, el tetracampeón de Red Bull mantiene sus opciones abiertas, pero solo un fin de semana perfecto en la Ciudad del Pecado evitará que quede prácticamente fuera de la pelea por el título.
Verstappen necesita la victoria para no quedar eliminado
El margen de error es nulo. Verstappen llega a Las Vegas sabiendo que cualquier resultado que no sea la victoria compromete seriamente sus aspiraciones.
La ecuación es directa: si gana y Norris termina segundo, el neerlandés recortará 8 puntos y mantendrá vivas sus opciones en la recta final de la temporada.
Si Norris gana y Verstappen queda segundo, la diferencia crecería a 58 unidades, justamente el total disponible entre las últimas dos citas: Qatar (que incluye carrera Sprint) y Abu Dhabi. En ese escenario, aún tendría un hilo de vida.
Pero si Norris obtiene un margen de 9 puntos o más este fin de semana, el campeonato quedará matemáticamente sellado para McLaren, que volvería a celebrar un campeón por primera vez desde 2008 con Lewis Hamilton.
El propio Verstappen lo sabe: “Es la recta final de la temporada, intentaremos rendir al máximo y seguir presionando, ya que no tenemos nada que perder. Tenemos grandes recuerdos en este circuito, habiendo ganado el Campeonato aquí en Las Vegas el año pasado, así que esperamos tener otra actuación positiva el domingo también”.
Las Vegas, un circuito impredecible en un fin de semana decisivo
El Gran Premio de Las Vegas se disputa en el Las Vegas Strip Circuit, una pista urbana de 6.201 kilómetros, 17 curvas y 50 vueltas programadas, para un total de 309.958 kilómetros.
El trazado atraviesa algunos de los sectores más icónicos de la ciudad, exige buen agarre, potencia y velocidad, y se corre en horarios nocturnos con temperaturas bajas que complican el rendimiento de los neumáticos C3, C4 y C5.
La historia añade incertidumbre: ningún piloto ha repetido victoria en Las Vegas. Alan Jones ganó en 1981, Michele Alboreto en 1982, Verstappen en 2023 y George Russell en 2024.
Esa falta de patrones convierte al fin de semana en un escenario ideal para sorpresas, tanto positivas como negativas para los aspirantes al título.
Además, la carrera abre el último triplete de la temporada, un tramo donde cualquier error puede ser definitivo. En 2023 Verstappen ganó y en 2024 terminó quinto, asegurando su cuarto título. Ahora, llega sin margen para fallar.
Horarios del GP de Las Vegas y claves televisivas
Las actividades en pista se extienden desde el jueves hasta la noche del sábado.
Este es el calendario oficial:
Jueves
Práctica 1: 18:30
Práctica 2: 22:00
Viernes
Práctica 3: 18:30
Calificación: 22:00
Sábado
Carrera: 22:00
Transmisión disponible en F1 TV y Sky Sports.
La combinación de pista urbana, temperaturas frías, neumáticos delicados y lucha por el título hace que Las Vegas sea uno de los fines de semana más cruciales del año, especialmente para un Verstappen que llega obligado a apostar todo o marcharse sin opciones.
