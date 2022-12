Mauricio Ochmann luto: “Me lo arrebataron”

El papel de Guillermo Sánchez en la vida del actor, fue fundamental durante su niñez. A pesar del divorcio de sus padres adoptivos, Ochmann siempre fue cercano a su primer padre y él contó en una entrevista con Yordi Rosado, que el momento más difícil de su vida fue cuando tuvo que dejarlo de ver por petición de su madre. En aquel momento, el histrión empezó con ataques de asma debido a la emoción negativa que le generó. PARA VER VIDEO, DA CLIC AQUÍ.

“Para mí esos son uno de los momentos más duros que he vivido porque para mí era una ilusión y emoción siempre que él llegaba a visitarme. Y lo que si es cierto es que a mí me daban ataques de asma.”, dijo en el programa. “Me lo arrebataron y a mí me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años”, declaró Mauricio Ochmann en la entrevista que sostuvo con Yordi Rosado y que se transmitió a través del canal de YouTube del presentador. Archivado como: Mauricio Ochmann luto