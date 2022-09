“Yo me inspiro por tuit de Sasha Sokol que publicó muy extenso y que fue una bomba que desató muchísimas cosas y una de esas cosas, algunas consecuencias que tuvo y que me impactó tanto a mí que decidí hacer lo mismo que al leer su hilo me conmovió tanto que dije ‘a mí también me pasó. Quiero solidarizarme, una víctima valiente, no es nada fácil hacer lo que ella hizo y describí lo que me había pasado”.

"¿Qué puedo yo hacer para ayudar a más personas? llegaron a mí la gente de Pitaya hace como 5 meses a ofrecerme esta plataforma. Yo no sabía qué hacer si aceptar o no, pero conforme pasó el tiempo fui a México y acompañe a víctimas y escuche sus casos y empecé a vivir en carne propia lo que viven las víctimas de abuso sexual que deciden abrir la boca y alzar la voz y pedir justicia, dije 'esto es algo más grande que yo'".

"Yo digo, si hemos normalizado el no creerle a las víctimas, ya es tiempo de creerles y normalizar el decir ya basta. Hay que hablar de estos temas, porque apenas es la punta del Iceberg. Ojalá que de esto salgan más programas para que esto ya no nos suceda, aparte de una salvación colectiva".

“Es una plataforma, estoy cediendo el micrófono a más víctimas de abuso, estamos platicando con psicólogos y no nadamas de México, tenemos de Costa Rica, tenemos de España, de Estados Unidos. En el mundo hispano no estamos tan acostumbrados como se está en otros mundos”.

¿En qué proceso va la denuncia contra Berumen?

“Yo no he sabido absolutamente nada de él, no he vuelto a saber nada de él en veinte años y los abogados que están manejando el caso y defendiendo vamos muy avanzados. No se me permite hablar mucho públicamente, porque es un caso delicado, es un caso que se está manejando con mucha confidencialidad”.

"Pero vamos bien, entendiendo que en México las cosas no suceden tan rápido como en otros países, entendiendo también que la justicia no es rápida y tampoco es gratis y hay que ser pacientes. Yo estoy haciendo todo lo que está en mí, agradecido de todo el apoyo que he recibido y agradecido con las demás víctimas que ha sido muy valientes en abrir su corazón".