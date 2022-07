“Esto que le he agarrado como lo he venido diciendo con el tema de mi familia y de mis hijos, mi hija la chiquita me dice ‘papá me haces pasta’, quiere que yo se la haga y ese tipo de cosas a mi me ha dado un sentido muy diferente al hecho de meterme a la cocina a cocinar”.

“El que sepas que lo que preparas va a llegar a la boca de tus seres queridos y que lo van a degustar, ha hecho que le agarre un gusto diferente. Cuando me hablan para Top Chef, me dicen ‘Mau de verdad entrale’, ya viví una experiencia que fue increíble, me dio muchas cosas muy bonitas el haber participado”.

¿Qué errores no piensas cometer, anteriormente el chile te jugó una mala pasado?

“Ahora si que me salí por mis huevos y por el chile, porque eran unos huevos rancheros y un chile que picaba mucho, entonces me salí por mis huevos picosos. Si a mi me preguntas estaban picosas las salsas, pero pusieron unos huevos rancheros y para mí tienen que picar y ahí me faltó el tema de entender que yo como mucho picante, que a veces la gente no lo hace”.

"También es estar mucho más medido en esa parte. Otra cosa que he hecho, no es que salí del otro reality y salía a cocinar todos los días, no es que haya hecho eso. Cuando mi hija me pide algo, ya me meto a la cocina y lo puedo preparar y lo hago con mucho gusto".